Zlatans VM-utspill var reklame

ntbsport

Lørdag ble Ibrahimovic matchvinner i 1-0-seieren for LA Galaxy mot Chicago Fire i MLS lørdag.

Etter seieren kastet svensken seg på Twitter og skrev at «sjansene for at jeg spiller VM er skyhøye».

Mediene kastet seg over meldingen, men mandag skriver Aftonbladet at uttalelsen trolig var en del av en reklame for spillselskapet han er deleier i.

Mandag publiserte Ibrahimovic en video for spillselskapet der han får spørsmål om hvor store sjansene er for at han spiller VM i Russland til sommeren.

– Skyhøye, svarer Zlatan og forklarer: Høye odds betyr at det ikke kommer til å skje. Ikke trolig, men mye cash.

Den svenske troppen til fotball-VM tas ut 15. mai.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har tidligere advart Ibrahimovic at det strider mot reglene å være eier i et spillselskap samtidig som man spiller VM.

Zlatan har scoret tre mål for Los Angeles-klubben etter overgangen fra Manchester United. Lørdagens seier løftet laget til andreplass på tabellen i Western Conference.

(©NTB)