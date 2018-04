West Bromwich serverte Manchester City seriegullet etter sjokkseier på Old Trafford

ntbsport

José Mourinhos mannskap var avhengig av poeng for å ha en teoretisk mulighet til å ta igjen byrivalene i kampen om seriegullet.

Vertene styrte mye av det som skjedde ute på gressmatten, men Jay Rodriguez sørget for jubel i den blå delen av Manchester etter sin scoring etter 73 minutter.

Et hjørnespark ble svingt inn på bakre stolpe, og en uheldig Nemanja Matic headet ballen på tvers inn i eget felt. Der dukket Rodriguez opp og headet inn målet som gjør at det fortsatt er teoretisk mulig for WBA å holde seg i Premier League.

Like før scoringen hadde Ben Foster holdt gjestene inne i kampen med en fantastisk redning, og Manchester United-laget ble muligens snytt for straffespark før pause da Craig Dawson felt Ander Herrera inne i feltet.

Mourinhos lag presset på for en utligningsscoring som ville satt Citys gullfeiring på vent, men WBA-laget kriget heroisk og forhindret scoring.

Resultatet gjør at West Bromwich nå har 24 poeng på sisteplass i Premier League. Laget kan maksimalt oppnå 36 poeng, mens Swansea er over streken med 33 poeng og én kamp færre spilt enn WBA.

Manchester United må konsentrere seg om å holde Liverpool bak seg. Merseyside-laget med 70 poeng er ett poeng bak rivalen, men United-laget har én kamp til gode.

