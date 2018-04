Nå skal hopperne veies uten hoppsko

ntbsport

– Det blir en endring for hvordan man skal veie hopperne. Nå skal de veies uten hoppsko. Man endrer ikke BMI-kravene. Det betyr i praksis at hopperne må veie litt mer for å være innenfor vektgrensene. Nå er det kun hopper og hoppdress som skal på vekta for veiing, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Må kappe ski

Hoppsporten har i årevis vært preget av vekthysteri. I vinter fikk bildet av en syltynn Vojtech Stursa på Instagram mye oppmerksomhet. FIS-grepet foran VM-sesongen bør kunne ha en effekt på vektpresset.

– Det er rett og slett for å sende et signal om at man ikke ønsker at folk skal tynes for mye på vekt. Dette vil føre til at om du ikke går litt opp i vekt, så må du hoppe med kortere ski, sier Bråthen etter helgens utstyrsmøte i Zürich.

– På sikt vurderer man å gjøre vekttabellene litt mer progressive. BMI-tabellen vil dermed sørge for at for hver kilo du er under regelverket, så skal skiene kappes (i lengde) mer og mer desto lenger unna du er. Dette systemet må man finregne på, så jeg tror neppe det kommer før i 2019/20-sesongen.

Norge fikk ros

Hoppsjefen fikk med mye ros hjem fra FIS-møtene i Zürich.

– Vi får ros for å ha vært en god nasjon både på gutte- og jentesiden og også på COC-nivå. Vi har levert gode arrangement, noe vi selvfølgelig tar med oss hjem. FIS varsler også at dette har vært tidenes beste hoppsesong i FIS-regi, noe TV-tallene som legges fram senere vil være et bevis på, sier Bråthen.

– Vi ser også at man ønsker et tydeligere turneringsfokus. Jentene får tre turneringer, mens Willingen Five og Planica Seven fortsetter. Dette kommer av at vi i Norge tok med kvalikene inn i Raw Air-sammendraget. Vi har dermed bidratt til at hopproduktet får økt verdi, og det blir enda mer penger i sporten vår. Vi ser at hopperne tjener mer og mer, og de oversiktene som vi ser i avisene vet vi også at det mangler en god del bonuspenger, sier hoppsjefen.

