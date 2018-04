Brann strålte i Sarpsborg

ntbsport

Straffemålet og matchvinnergoalen til kaptein Vito Wormgoor 10 minutter før full tid sendte Brann opp i ryggen på serieleder Molde. 10 poeng etter tre seirer og én uavgjort gir 2.-plass.

Brann var heldige da Sarpsborgs innbytter Ronnie Schwartz misbrukte et straffespark med tre minutter igjen å spille, men ufortjent var det ikke at de fikk med seg alle poengene hjem til Vestlandet.

– Utrolig! Vi visste at de ville komme sterkere i 2. omgang. Sarpsborg er gode, og vi er stolte over denne seieren, sa matchvinner Vormgoor til Eurosport.

Brann er ubeseiret så langt i serien etter at de påførte Sarpsborg lagets første nederlag så langt. Sarpsborg er et kruttsterkt hjemmelaget, men mot Brann fikk de kjørt seg og ble presset hardt i 1. omgang. Brann framsto som et lag med en klar retning, og de satte et tøft press på Sarpsborgs spillere med en gang de fikk ballen.

Sarpsborg ble presset bakover, og Brann vant også de fleste andreballene etter de mange, lange oppspillene.

Det var nesten som ventet da Brann tok ledelsen nokså tidlig, men måten det kom på var av det spesielle slaget.

Spesielt frisparkmål

At Fredrik Haugen skyter godt på direkte frispark er ingen nyhet, men måten det skjedde på var spesiell. Skuddet til Haugen gikk lavt og faktisk under muren der Harmeet Singh fant det for godt å hoppe opp i lufta da ballen kom. Sarpsborgs hadde også en ekstra mann bak selve muren som ikke kunne gjøre noe fra eller til. Uansett gikk ballen via Sivert Heltne Nilsen og i mål bak Sarpsborgs utspilte reservekeeper Aslak Falch.

Heltne Nilsen ble noe heldig kreditert scoringen, og målet var Sarpsborgs første baklengsmål på hjemmebane denne sesongen.

Revansje

Singh revansjerte seg for «hoppmissen» ved å banke inn 1–1 fem minutter etter hvilen. Singh mottok ballen fra Mikkel Agger, og etter å ha lagt den til rette smelte han den i mål bak Branns keeper Samuel Sahin-Radlinger. Den utleide Hannover-spilleren så ut til å ha feilberegnet situasjonen.

Sarpsborg var ubeseiret etter fire serierunder. På eget gress har laget vært svært solide med 1–0 over Rosenborg og 3–0 over Vålerenga.

Tapet for Brann ødela den statistikken, men Sarpsborg kommer helt sikkert tilbake. De var det beste laget i halvparten av 2. omgang.

Fasit så langt er åtte poeng på fem kamper og 6.-plass.

