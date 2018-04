Giroud-dobbel sørget for snuoperasjon

ntbsport

Southampton ledet 2-0 inntil 20 minutter gjensto av lørdagens oppgjør, og laget syntes å være på vei mot tre uhyre viktige poeng i nedrykksstriden i Premier League. I stedet endte dagen helsvart for mannskapet til Mark Hughes.

Tapet betyr at Southampton fortsatt ligger under streken når majoriteten av bunnlagene har fem kamper igjen å spille. Klubbens fans går nervepirrende uker i møte.

Første kamp

Lenge var det riktignok hyggelig å være Southampton-tilhenger på St. Marys lørdag. Dusan Tadic sto bak hjemmelagets første mål etter snaut halvspilt første omgang. Kontringen forut for scoringen var førsteklasses.

Danske Pierre-Emile Højbjerg fant Ryan Bertrand på kanten med en strålende pasning, og venstrebacken skar inn foran mål og fant lagkamerat Tadic i fin posisjon. Han fikk en enkel jobb med å sende vertene i føringen.

Kvarteret ut i annen omgang la polske Jan Bednarek på til 2-0. Forsvarsspilleren spilte sin aller første ligakamp fra start denne sesongen og takket for tilliten på beste mulige måte.

På det tidspunktet tydet alt på Southampton-seier mot et Chelsea-mannskap som for alvor syntes å være på vei inn i feriemodus.

Rødt kort?

Chelsea var trolig heldige som ikke ble redusert til ti mann allerede før pause. Kun sekunder gjensto av den første omgangen da Marcos Alonso stemplet Southampton-spiss Shane Long på meget stygt vis.

Dommer Mike Dean registrerte ikke episoden. Dermed slapp Chelseas spanske forsvarsspiller med skrekken.

I stedet slo Alonso den målgivende pasningen da innbytter Olivier Giroud startet snuoperasjonen med en strålende heading 20 minutter før full tid. Deretter satte Eden Hazard inn 2-2 etter forarbeid av Willian, før Giroud scoret sitt andre for dagen og sørget for at de tre poengene ble med tilbake til London.

Chelsea er nummer fem i Premier League, men har hele sju poeng opp til lagene foran. En plass blant de fire beste synes dermed vanskelig.

