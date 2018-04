Barcelona med jerngrep om seriegullet etter seier mot Valencia

ntbsport

Barcelona ble slått ut av Roma i mesterligaen tidligere denne uken. Italienerne snudde 1–4 i første kamp til 3–0 og 4–4 sammenlagt på eget gress. Dermed gikk Roma videre på bortemålsregelen.

Luis Suárez sendte katalanerne i føringen på eget gress etter et kvarters spill, mens midtstopperen Samuel Umtiti doblet seks minutter etter pause. Dani Parejo reduserte fra straffemerket tre minutter før slutt, men det holdt ikke for bortelaget.

Resultatet gjør at serieleder Barcelona har 14 poeng ned til tabelltoer Atlético Madrid. Hovedstadslaget har imidlertid en kamp mindre spilt enn Barca, men det ser likevel svært lyst ut for Lionel Messi og co. når seks runder gjenstår. Valencia på tredjeplass har 17 poeng opp til Barca.

Tidligere lørdag spilte Sevilla 2–2 hjemme mot Villarreal. Begge lag måtte avslutte med ti mann etter utvisninger på vertenes Wissam Ben Yedder og gjestenes Jaume Costa. Nolito og Steven N'Zonzi scoret for Sevilla, mens Daniel Raba og Carlos Bacca nettet for bortelaget. Tabellsjuer Sevilla står med 47 poeng så langt, ett poeng bak Villarreal på plassen over.

Senere lørdag spilles Las Palmas – Real Sociedad, Leganés – Celta Vigo og Athletic Bilbao – Deportivo.

