Salah møter gamleklubben i semifinalen

Liverpool sikret semifinalebilletten på overbevisende vis mot Premier League-kollega Manchester City. Grunnlaget ble lagt med 3-0-seier i den første kampen på Anfield, og tross en tidlig City-offensiv i returoppgjøret ble det avansement med 5-1 over to kamper.

Roma sto for en av mesterligahistoriens største overraskelser da 1-4-tapet for Barcelona i den første kvartfinalen ble snudd til avansement på bortemålsregelen. Laget fra den italienske hovedstaden slo La Liga-lederen 3-0, hvilket ga 4-4 sammenlagt.

Saleh ble hentet til Liverpool fra Roma i fjor sommer og har vært en kjempesuksess.

– I det minste går ett av lagene mine til finale, tvitret John Arne Riise etter trekningen. Han vant mesterligaen med Liverpool i 2005 og spilte også for Roma i sin karriere.

De to klubbene møttes i serievinnercupfinalen i 1984, da Liverpool vant etter straffesparkkonkurranse på Stadio Olimpico i Roma.

Imponert Klopp

– Fordi jeg visste at jeg måtte si noe etter trekningen forsøkte jeg å tenke over hva jeg følte, men jeg tenkte ikke «gudskjelov ikke Bayern, gudskjelov ikke Real Madrid, hurra for Roma», og heller ikke motsatt, sa manager Jürgen Klopp til Liverpools nettsted.

– Det var bare en trekning. Jeg vet at mange er opptatt av det, men den viktigste nyheten er at vi fortsatt er med. Uansett hvem vi hadde fått så ville jeg sagt at vi har en mulighet, og det har vi mot Roma, fortsatte han.

– Men hvis noen tror at dette var det letteste laget å få kan ikke jeg ikke hjelpe vedkommende. Da har de ikke sett de to kampene mot Barcelona. I den første viste ikke 1-4-resultatet hvordan kampen egentlig var – det var Messis geni mot et godt Roma-lag. I returkampen var Roma utrolig bra og kunne vunnet 4-0 eller 5-0. Jeg ble virkelig imponert.

Liverpool åpner hjemme tirsdag 24. april og avslutter borte onsdag 2. mai.

Jager hattrick

Real Madrid har vunnet mesterligaen de to siste sesongene og har sjansen til å legge på til tre strake triumfer. Avansementet til semifinalen ble sikret på dramatisk vis mot Juventus.

Det spanske storklubben fikk straffe på overtid etter en omdiskutert situasjon, og i kjølvannet fikk også den italienske keeperlegenden Gianluigi Buffon rødt kort. Cristiano Ronaldo var sikker fra straffemerket og sendte Real videre med 4-3-sammenlagt.

Ronaldo er som alltid mannen å se opp for. Han har scoret sju mål på sine tre siste kamper mot Bayern München. Han scoret fem mål da Real slo Bayern i fjorårets kvartfinale, de to siste i ekstraomgangene i returkampen.

Gigantoppgjør

– Dette blir litt av et oppgjør. En gigantisk oppgave, på en positiv måte, sa Bayern-trener Jupp Heynckes, som har vunnet mesterligaen med både Real Madrid (1998) og Bayern München (2013).

Bayern tok seg videre fra kvartfinalene på bekostning av et annet spansk lag, Sevilla. Duellen endte 2-1 til det tyske storlaget etter en målløs hjemmekamp tirsdag.

Bayern München spiller hjemme 25. april, mens avgjørelsen faller i Madrid 1. mai.

– Vi må skaffe et godt resultat i München og prøve å avgjøre hjemme på Bernabeu. Så langt ut i turneringen er det umulig ikke å lide, og vi er villige til å gjøre det for å komme til finale, sa Real-direktør Emilio Butragueño.

Finalen spilles i Kiev 26. mai.

