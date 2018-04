Korsbåndskade for Schalke-forsvarer Nastasic

ntbsport

Han pådro seg skaden i lørdagens tap mot Hamburg, og han måtte hjelpes av banen et kvarter før slutt.

Korsbåndet er ikke avrevet, men såpass skadet at legene har gitt 25-åringen beskjed om at han må regne med å være ute av spill i åtte til 12 uker. Det er snaut to måneder til VM-sluttspillet i Russland starter.

Nastasic har vært meget god for Schalke denne sesongen og bidratt til at laget har vært ett av Bundesligas beste forsvarslag. Bare Bayern München har sluppet inn færre mål.

Nastasic blir savnet i helgens prestisjefylte lokaloppgjør mot Borussia Dortmund.

I VM er Serbia i gruppe med Brasil, Sveits og Costa Rica.

