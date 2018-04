Høgmo om å se Norge i aksjon etter exiten: – Det var sårt en periode, så ærlig må jeg få være

ntbsport

Spiriten er tilbake når 58-åringen ønsker velkommen til Fredrikstad stadion. Det er der Høgmo skal gjenreise trenerkarrieren.

– Jeg gleder meg over landslaget igjen, sier Høgmo.

– Men det var sårt en periode, så ærlig må jeg få være. Når du var så nær et sluttspill, blir du veldig glad i spillerne. De betyr fortsatt mye for meg. Jeg følger dem tett, men som profesjonell trener vet du at det alltid handler om morgendagen. Jeg har vært og er en del av norsk fotball, og jeg gleder meg og er lei meg i takt med resten av Norge, sier Fredrikstad-treneren til NTB.

– Jeg har gode forventninger nå. Det gleder meg at spillere som slapp til under meg, som Moi (Mohamed Elyounoussi), Martin Ødegaard og Stefan Johansen, virkelig tar tak. Og det har kommet opp nye profiler som Kristoffer Ajer og Sander Berge, fortsetter Høgmo i solskinnet på Fredrikstad stadion.

Lagerbäck-samtaler

Han har lagt skuffelsen bak seg. Nå lufter Høgmo sine ideer med erstatteren Lars Lagerbäck.

– Jeg har pratet med Lagerbäck. Vi hadde en lang runde her i vinter, hvor vi gikk gjennom mye. Vi snakket om spillere, norsk fotball og internasjonal fotball, og egentlig om det meste. Jeg fikk høre hvilke oppfatninger han har, og han ville vite litt om hvilke oppfatninger jeg har. Vi deler mange synspunkter, forteller Høgmo.

Høsten 2013 kom han plutselig inn som erstatter for Egil Olsen. Drillo ble sendt på dør, men Høgmo maktet ikke å redde VM-drømmen. To år senere derimot levde EM-drømmen til fulle, men mannen som i Sverige var blitt døpt om til «Per-Messias», måtte se at A-landslaget rotet vekk matchball etter matchball.

– Vi hadde Europas yngste landslag da jeg tok over. Det var et kraftig generasjonsskifte. Jeg er mest stolt over at vi gjorde en så god EM-kvalifisering at vi tok 19 poeng, like mye som Sverige tok sist og Danmark klarte vel 20. Med det unge laget fikk vi fylt Ullevaal stadion fire-fem ganger i 2015 og Fotball-Norge fikk se et engasjement og gode resultater. Det var viktig for oss alle. Vi fikk sett det potensialet som ligger i norsk fotball. Spillerne fikk vist seg fram og kom seg ut i store ligaer, mimrer Høgmo.

Fire kamper veltet drømmen:

* Aserbajdsjan 0-0 (h)

* Italia 1-2 (b)

* Ungarn 0-1 (h)

* Ungarn 1-2 (b)

Vi lar Høgmo selv fortelle om irritasjonen over kampene som kostet Norge en etterlengtet mesterskapstur på herresiden.

– Når det bikker i fotballen, er det ofte stolpe inn og stolpe ut. Det er lite som skiller suksess og fiasko. Vi hadde stolpe inn da vi tok OL-gull i 2000 med fotballjentene, men stang ut i jakten på EM-tur. Et helt Norge hadde lyst på en fest. Vi var overmoden for det, og da ble skuffelsen veldig stor – både for meg og alle andre. Som trener leder du hele tiden avgjørende kamper. Noen ganger handler det om å komme til sluttspill, andre ganger E-cup og her i Fredrikstad handler det om opprykk.

– Aserbajdsjan hjemme viser hvor nær vi var. Vi hadde 8/9-1 i målsjanser, men det endte 0-0. Vi hadde Italia borte i siste runde og ledet. Italia holdt på å dabbe av mot slutten og det var bare 17 minutter igjen da de utlignet. Hjemme mot Ungarn i omspillet skulle vi ha vunnet med et par mål, men i stedet ble det 0-1. Det var summen av de tapte matchballene som ble avgjørende, erkjenner Høgmo.

Ble turbulent

Returkampen i Ungarn ble på mange måter nådestøtet i Høgmos landslagsgjerning. Norge stilte uten ordinære spisser i en kamp man måtte vinne.

– Det har vært snakket mye om dagene fram til returkampen. Det har vært snakket mye om laguttaket, men vi gjorde en faglig vurdering, som vi alltid gjør. I ettertid kan man spørre seg om man kunne gjort noe annerledes. Det får vi aldri svar på, men som trener handler det om ta valg og ta ut lag, hvilken plan B og C du har.

– Lot du deg påvirke i laguttaket, slik det er blitt antydet?

– Det har jeg aldri hørt. Det var jeg som tok ut det laget, det er alltid det, sier Høgmo.

– Burde du gitt deg etter Ungarn-tapet?

– Det var helt naturlig å fortsette. Vi var så nær å vinne gruppa foran Italia og Kroatia, men fortsettelsen ble turbulent. Vi hadde mange skader og flere spillere som mistet plassen på klubblagene sine. Det ble underkommunisert at vi hadde så mange skader. Vi manglet ti mann på vårsamlingen og i de første høstkampene manglet vi seks spillere. Det var mange omstendigheter som gjorde at vi ble tynne. Vi kjenner historien etter tapet mot Aserbajdsjan. Det er ingen grunn til å bruke mer tid på det, avslutter Høgmo.

