Norge må klare seg uten Thoresen i ishockey-VM

Det var TV 2 som først meldte at Thoresen, som til daglig spiller i SKA St. Petersburg, ikke kan spille i mesterskapet.

Til NTB kunne han selv meddele at det er familieårsaker som er grunnen til at han ikke reiser til Danmark for å spille VM.

Mats Zuccarello kunne tirsdag fortelle at heller ikke han skal spille VM. New York Rangers-profilen har nettopp fikset opp i knetrøbbel og må hvile i tre til fire uker.

Landslagssjef Petter Thoresen sa til TV 2 at også Mattias Nørstebø og Henrik Ødegaard er utilgjengelige i VM.

Norge innleder VM mot Latvia i Herning 5. mai.

