Far og sønn Skinstad til TV 2

TV 2 Sporten styrker sitt ekspertkorps med Skinstad (53) og Petter (28). Begge er kapasiteter innen langrennssporten: Åge var blant annet tilknyttet NRK fra 1997 til 2006, sportssjef og langrennssjef i Norges Skiforbund og sist var han ekspertkommentator for Discovery under OL i Pyeongchang.

– Jeg kommenterte jo i en årrekke for NRK og gjorde comeback for Discovery opp mot og under OL i år. Dét ga mersmak. Så da tilbudet kom fra TV 2, var det ikke vanskelig å takke ja. Dette blir bare moro, og jeg gleder meg stort, sier Åge Skinstad i en pressemelding.

53-åringen skal i hovedsak kommentere verdenscuprennene som kanalen har rettigheter til i Sveits.

Åges sønn, Petter (28), er aktiv langrennsløper og har tidligere vært ekspertkommentator for TV 2 under OL i Rio de Janeiro, samt på langløp i langrenn for NRK.

Mens Åge skal kommentere renn, skal Petter ha en mer generell ekspertrolle for TV 2 innenfor langrennssporten.

