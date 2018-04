Sagosen tror på Hansen-duell

ntbsport

Begge lag kjemper om det franske seriemesterskapet. Montpellier topper med 33 poeng. Det er to foran PSG og fem foran Nantes. Sagosen har slitt med ryggen i vel en uke. Det gjorde at han ikke spilte for landslaget i turneringen forrige uke.

– Ja, jeg tror det, svarer trønderen på NTBs spørsmål om han tror han spiller torsdag.

Det gjenstår sju serieomganger i Frankrike.

Lie Hansen kom til Nantes i februar. Han kunne gå fritt fra danske Midtjylland der økonomien var elendig. – Vi satser selvfølgelig på å vinne i Paris. Det ville vært en stor seier for oss, sier Lie Hansen til NTB.

Han har fått en sentral rolle i Nantes. Klubben er også klar for kvartfinalen i mesterligaen. Der møter Nantes Bjarte Myrhols Skjern.

