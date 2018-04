Heldige Liverpool slo City 2-1 og sikret semifinaleavansement

ntbsport

– Vi viste at det ville bli en tøff kamp, men klarte å heve spillet vårt. Det var en fantastisk innsats fra oss over disse to kampene. Vi viser hvilken stor karakterstyrke det er i laget vårt, sa Liverpool-kaptein James Milner til Viasat.

Det var før kampen lenge uvisst om Liverpools storscorer Mohamed Salah skulle bli klar til kampen etter strekken han fikk i forrige uke på Anfield.

Egypteren med 38 fulltreffere for de helrøde denne sesongen fikk klarsignal, og eneste endring blant Jürgen Klopps utvalgte var Georginio Wijnaldum, som erstattet den suspenderte kapteinen Jordan Henderson.

Liverpool hadde 3-0 å gå på, og det var ventet at laget ville ta seg til sin første semifinale i mesterligaen på ti år.

City-manager Pep Guardiola lot sin toppscorer Sergio Agüero starte på benken i en ellers svært så offensiv midtbaneoppstilling. Agüero ble satt inn først etter 66 minutter.

Vertene måtte unnvære sin rutinerte kaptein Vincent Kompany, og Ilkay Gündogan ble benket. Det ga plass for Raheem Sterling og Bernardo Silva.

Rask scoring

Det var gått bare to minutter da Sterling stormet fram og fant Gabriel Jesus alene med Liverpool-målvakt Loris Karius. Han feilet ikke, og med den tidlige scoringen tok kampen virkelig fyr.

Hjemmelaget satte Liverpool under et voldsomt press. Like før sidebytte hadde Bernardo Silva en avslutning i stanga, og kort etter hadde Leroy Sané en ball inne, men linjedommeren mente han var i offside ettersom Karius var langt ute i feltet. Det var bare det at ballen tydelig kom fra Liverpool-kaptein James Milner og inn i feltet igjen, og målet burde vært godkjent.

På den andre siden hadde Liverpool sin eneste skikkelige målsjanse på mot slutten av omgangen ved Alex Oxlade-Chamberlain.

I pausen klaget Guardiola så kraftig til dommerne om annulleringen at han ble sendt på tribunen.

Salah avgjorde

City fortsatte presset etter sidebytte, men 11 minutter ut i omgangen dukket ingen andre enn Mohamed Salah opp inne i City-feltet etter at Sadio Mané hadde tråklet seg igjennom City-forsvaret. Med Liverpools bortemål måtte nå vertene nå score fire ganger på Karius for å sikre avansement.

Det ble i drøyeste laget selv for Guardiolas seiersvante mannskap. Resten av kampen gikk dessuten Manchester City-spillerne mer og mer tomme for krefter slik at Klopps menn fikk det enkelt med å kontrollere inn.

Snaue kvarteret før slutt hadde også Liverpool marginene på sin side da hardtarbeidende Roberto Firmino satte 2-1 via stolpen og inn.

