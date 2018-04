Aukland: – Tøffe evalueringer er en styrke

ntbsport

TV 2 meldte mandag at herretrener Tor Arne Hetland må gi seg etter denne sesongen, ett år før kontrakten hans går ut. Kanalen mener å vite at Hetland går over i en koordinatorrolle, mens Eirik Myhr Nossum blir ny herretrener.

Nossum har fungert som assistenttrener denne sesongen og kontrakten hans utgår til våren.

Ifølge VG har Hetland vært utsatt for saftig kritikk i den interne evalueringen. Et flertall av utøverne på allroundlandslaget skal ikke ha vært fornøyd med blant annet med kommunikasjonen. De har ment at det er umulig for Hetland å fortsette i stillingen.

Stor takhøyde

Aukland har selv bakgrunn som trener. Han var tidlig knyttet opp til Norges Skiforbund og var også landslagstrener i Sveits. Han mener at det er en naturlig prosess som foregår internt i skiforbundet i disse dager.

– Dette er helt vanlig. I en treningsgruppe vil det alltid være noen som er mer fornøyd enn andre, og det er sjelden at alle er strålende fornøyd. Hvordan utøverne reagerer har ofte med hvordan de har prestert i løpet av sesongen. Det er en styrke med tøffe evalueringer. Det viktigste er at utfallet blir det beste for laget. Det er også bra at det er en ærlig prosess, og det må til om en vil strekke seg lenger, sier Aukland til NTB.

Spekulasjon

Aukland sier at han ikke har lyst til å spekulere i utfallet av trenersonderingene som foregår.

– Det som skjer internt, det skjer internt, og det er viktig at de også får fullføre det internt. På herresiden har det vært en varierende sesong, og akkurat nå er det positivitet rundt sprintlaget og negativitet rundt allroundlaget. Økt mediepress gjør at det blir enda vanskeligere for allroundlaget. Jeg velger å ikke spekulere. De må få jobbe. Det er viktig for prosessen. Jeg er ikke bekymret for at det er et tøft klima. Det skal være tøft. Jeg som mange andre er spent på utfallet, sier Aukland.

