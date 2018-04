Reed vant US Masters

ntbsport

Det er første gang Reed vinner en majorturnering, men det var ingen enkel seier. Reeds landsmenn Rickie Fowler og Jordan Spieth, brukte sammenlagt kun ett og to slag mer enn vinneren.

– I dag var nok den tøffeste mentale utfordringen golf kan by på. Jeg visste det kom til å bli et rotterace. Å måtte klare å gå under par siste runden for å vinne min første majorturnering var vilt. Det var veldig tilfredsstillende, sier Reed.

I tillegg til å ta med seg den ikoniske grønne jakken som følger med førsteplassen hjem, tar han også med seg 1,98 millioner dollar.

Spieth hakk i hæl

Etter 11. hull søndag var Spieth i ferd med å ta igjen Reed, med den ene birdien etter den andre. Etter 17. hull var Spieth ni slag under par, men en bogey på 18. hull ødela for hans ellers fabelaktige runde. Med 64 slag var Spieth et slag fra å slå banerekorden på 63 på Augusta National Golf Club.

Men Reed bevarte fatningen, og etter to birdies på 12. og 14. hull var han tilbake i ledelsen, som han fastholdt ved å gå de siste fire hullene på par.

Woods på 32. plass

Tiger Woods, som ble nevnt blant favorittene etter sterkt spill i sitt comeback, endte på en delt 32.-plass. Det er legendens første majorturnering siden 2015.

– Det ble for mange bogeyer. Jeg gjorde for mange feil. Men alt i alt var det veldig gøy. Det føles godt å være i stand til å konkurrere igjen, sier Woods som endte turneringen med ett slag over par.

Woods, som har 14 majortitler på merittlista, avsluttet dermed turneringen 16 slag bak vinneren.

