Løfshus trenger tid på trenerkabalen

– Vi jobber for full maskin med trenerkabalen og oppsummering av evalueringer, sier Løfshus til NTB.

Fire av fem landslagstrenere er uten kontrakt etter denne sesongen. Det virker avklart at Arild Monsen fortsetter i systemet som trener for mennenes sprintlag.

– Det synes klart. Jeg har ikke fått signaler om noe annet, så jeg blir nok med videre, sa Monsen til NTB under de nylige avsluttede NM-dagene i Alta.

Der gjentok kvinnetrener Roar Hjelmeset at det er ikke er bestemt om han blir med videre.

Den eneste av landslagstrenerne som har kontrakt ut VM-sesongen 2019 er mennenes allroundtrener Tor Arne Hetland.

Misnøye

Men ifølge søndagens oppslag i VG skal situasjonen i den delen av herreleiren være alt annet enn harmonisk. Til tross for en sterk sesong rent sportslig, skal det ulme under overflaten. Evalueringen har vist at det er sterk misnøye med Hetland blant enkelte av herreløperne.

Noen tror at det blir umulig for Hetland å fortsette som øverste sjef.

Til VG sa Hetland at «det bestandig er noen som ikke er hundre prosent enig med deg. Det er ofte, i enhver organisasjon, slik at en tredel er fornøyd, én tredel er middels fornøyd, og den siste tredelen misfornøyd. Det er få trenere eller ledere som klarer å holde alle fornøyd. Ellers stiller man kanskje for lave krav», sa Hetland.

Trenger tid

Landslagssjef Løfshus ønsker ikke å gå direkte inn på hva som akkurat i disse dager blir diskutert under evalueringsprosessen.

– Vi trenger april og litt av mai for å finne løsninger i et perspektiv både på kort og lang sikt. Vi har nå lagt bak oss en krevende fireårssyklus fram mot OL i Pyeongchang og behøver litt tid for å sette god organisering mot VM i Seefeld neste år og OL i Beijing i 2022, sa Løfshus til NTB.

