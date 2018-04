Sandnes Ulf på tabelltopp etter å ha snudd mot Nest-Sotra

ntbsport

Ståle Steen Sæthre sendte hjemmelaget i ledelsen etter 29 minutter. Tapio Heikkilä utlignet like før pause for Sandnes Ulf, mens Erixon Danso og Axel Kryger økte til 2-1 og 3-1 kort etter pause. Et reduseringsmål av Sæthre rett før slutt kunne ikke berge vertene.

Litt kappverdiansk magi fra Nenass sikret Aalesunds første seier med 2-1 borte mot Levanger. Han sto for ett mål og en assist. Det var imidlertid hjemmelaget som kom best i gang og tok ledelsen ved Tom Erik Nordberg etter seks minutter.

Aalesund, med store ambisjoner om å gjøre oppholdet i 1. divisjon kortest mulig, utlignet tre minutter før sidebytte ved Nenass. Kappverdianeren sendte et flott brassespark i nettet.

Fem minutter etter pause var Nenass servitør. Hans skuddforsøk ble stoppet, men ballen gikk i en flott bue slik at islendingen Aron Elis Thrándarson kunne sette hodet til og gjøre 2-1.

– Fantastisk deilig. Vi kommer hit og gjør jobben vår, sa Aalesunds Fredrik Carlsen til TV Norge.

Ned fra toppen

Åsane toppet tabellen før søndagens kamper, men kom tidlig bakpå borte mot Strømmen, som ikke ga seg før det sto 3-0.

Emil Sildnes utnyttet en grov feil i Åsane-forsvaret til å gjøre 1-0. På overtid i 1. omgang doblet Kristian Jahr ledelsen etter klabb og babb inne i feltet etter en corner.

Gjestene måtte avslutte kampen med ti mann etter at Stian Nygard fikk marsjordre etter en drøy time. Sindre Mauritz-Hansen, som var mannen bak framspillet til 2-0, fastsatte resultatet mot slutten av kampen.

Kamma skuffet

HamKam tapte 1-3 for Notodden i et oppgjør mellom to nyopprykkede lag. Kampen ble avgjort midtveis i 1. omgang da Eirik Midtgarden scoret to ganger med kort mellomrom. Erlend Hustad økte til 3-0 etter 44 minutter, mens HamKams trøstemål kom ved Abubakar Ibrahim like før pause.

Det ble ikke særlig bedre for Kamma etter at Markus Solbakken, sønn av ikke ukjente Ståle Solbakken, fikk marsjordre etter 66 minutter.

Et annet hedmarkslag, Kongsvinger, har også startet sesongen svakt. Søndag gikk laget på sitt annet tap da Florø vant 1-0. Peter Aase ble matchvinner seks minutter før slutt.

Første kamp

Jerv spilte sin første seriekamp for sesongen da det ble 1-1 hjemme mot Ull/Kisa. Jerv fikk en kjempestart da Aram Khalili scoret etter bare to minutter, men Ull/Kisas innbytter Herman Henriksen ordnet lagets annen 1-1-kamp etter å ha vært på banen i to minutter.

Tromsdalen spilte også sin første seriekamp for sesongen og fikk 1-1 borte mot Sogndal.

Jo Nymo Matland sendte Tromsdalen i ledelsen med en perle av en scoring etter seks minutter. Tre minutter før ordinær tid var ute dukket Eirik Schulze opp og reddet æren for Eirik Bakkes mannskap.

Viking og Mjøndalen avslutter serierunden i 1. divisjon tirsdag. Med seier vil Viking avløse Sandnes Ulf på tabelltopp.

(©NTB)