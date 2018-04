Napoli vendte til seier i sluttminuttene

ntbsport

Juventus la press på serietoeren med sin 4-2-seier over Benevento lørdag og overnattet med sju poengs luke. Lenge så det forspranget ut til å holde seg etter søndagens kamper.

Napoli trøblet nemlig veldig i sin kamp mot beskjedent plasserte Chievoverona. Dries Mertens fikk sjansen til å score ledermålet på straffespark tidlig i 2. omgang, men Stefano Sorrentino reddet.

Mariusz Stepinski kom inn for vertene etter pause og scoret et overraskende ledermål i det 73. minutt. Han overlistet Pepe Reina framspilt av tidligere Napoli-spiller Emanuele Giaccherini.

Det sto fortsatt 0-1 da kampen gikk inn i sitt nest siste ordinære minutt, men også hjemmelaget hadde en målfarlig polsk innbytter. Arkadiusz Milik nikket inn utligningen, og tre minutter på overtid ble Amadou Diawara matchvinner etter hjørnespark.

– Det virket som det hvilte en forbannelse over oss. Vi hadde 31 avslutninger på mål, misset straffe og traff stangen. Men til slutt fikk vi seieren vi fortjente, sa trener Maurizio Sarri.

Kampen om tittelen vil stå mellom Juventus og Napoli. Roma tapte lørdag for Fiorentina og er hele 21 poeng bak lederlaget.

Inter-smell

Inter jakter mesterligaspill neste sesong, men søndag stakk Torino kjepper i hjulene for Milano-laget. Adem Ljajic ble matchvinner for vertene.

Scoringen kom etter 36 minutters spill i Torino, og mer nettsus ble det ikke i oppgjøret. Dermed måtte Inter-spillerne reise hjem uten poeng.

De fire beste i Serie A får spille i mesterligaen neste sesong, men Inter kjemper en tøff kamp mot hovedstadslagene Roma og Lazio for å klare en topp-fire-plassering.

Lazio forbi

Lazio utnyttet rivalenes tap og klatret opp til 3.-plass med sin 2-1-seier borte mot Udinese. Hovedstadslaget kom tidlig under, men mål av Ciro Immobile og Luis Alberto vendte kampen før pause.

Lazio har samme poengsum som Roma og er ett foran Inter, som er nede på femteplass.

Milan er så godt som ute av kampen om mesterligaplass etter et nytt poengtap. Nikola Kalinic berget 1-1 hjemme mot Sassuolo fire minutter før slutt, men ett poeng var to for lite for Milan, som er sju poeng bak Inter.

Det ble viktige 1-0-seirer hjemme til nedrykkstruede Crotone (mot Bologna) og Hellas Verona (mot Cagliari). Begge lag er fortsatt under streken, men styrket sine sjanser til å overleve.

Simy Nwankwo ble matchvinner for Crotone, Rômulo for Hellas Verona.

(©NTB)