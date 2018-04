NHL: Avalanche tok siste sluttspillplass

ntbsport

Avalanche måtte vinne i ordinær tid for å passere gjestene og greide det takket være MacKinnons 39. mål for sesongen, men det første på ti kamper. Mot slutten økte seiersmarginen med et par mål i tomt bur.

Avalanche stoppet på 95 poeng og er sluttspillklar for første gang på fire år, ett år etter at laget var dårligst i ligaen med bare 48 poeng. Motstander i første runde er Nashville Predators, vinner av Presidents' Trophy som grunnseriens beste lag med 117 poeng. Filip Forsberg scoret tre mål da Predators slo Columbus Blue Jackets 4-2 i siste runde.

Tidligere lørdag tok Philadelphia Flyers siste sluttspillplass i Eastern Conference med 5-0-seier over Mats Zuccarello og hans New York Rangers. Claude Giroux sto fram med sitt første hattrick i NHL. Rangers-trener Alain Vigneault fikk sparken noen timer etter kampen.

I første sluttspillrunde møter Flyers delstatsrival og de to siste års Stanley Cup-mester Pittsburgh Penguins.

Martinsen-tap

For Andreas Martinsen og hans Chicago Blackhawks tok sesongen slutt med 1-4-tap mot Winnipeg Jets. Martinsen spilte 13.10 minutter, noterte to skudd på mål, tre taklinger (flest i laget) og sonet en to minutters utvisning. Jets-keeper Connor Hellebuyck satte NHL-rekord med sin 44. seier for sesongen, flest noensinne av en amerikanskfødt målvakt.

Mark Jankowski scoret fire mål da Calgary Flames slo Vegas Golden Knights 7-1, mens Jamie Benn gjorde ekte hattrick i 1. periode da Dallas Stars slo Los Angeles Kings 4-2. Han har sju mål på de tre siste kampene.

Alex Ovetsjkin scoret to ganger da Washington Capitals slo New Jersey Devils 5-3 og stoppet dermed på 49 som mestscorende spiller i NHL for sjuende gang. Publikum ropte "vi vil ha 50", men fikk det ikke.

Poengløse tvillinger

Connor McDavid avsluttet med en assist da Edmonton Oilers slo Vancouver Canucks 3-2 etter straffer og ble poengkonge med 107. Tvillingene Daniel og Henrik Sedin ble poengløse i sin siste NHL-kamp, to dager etter at de satte et uforglemmelig punktum på hjemmebane i Vancouver. Da ble Daniel matchvinner i forlengningen på pasning fra Henrik.

Tampa Bay Lightning misbrukte sjansen til å sikre beste statistikk i Eastern Conference med 2-3-tap for Carolina Hurricanes etter forlengning. Tapet betyr at Boston Bruins kan gå forbi med seier i den utsatte kampen mot Florida Panthers natt til mandag. Den ble utsatt i januar på grunn av en vinterstorm og avslutter grunnserien. Bruins slo Ottawa Senators 5-2 lørdag og er poenget bak Lightning.

