Chicharito ga Chelsea en ny smell

César Azpilicueta ga Chelsea ledelsen da han pirket ballen inn etter hjørnespark i første omgang, og hjemmelaget skapte mange sjanser til å punktere kampen, men maktet ikke å utnytte dem. I stedet ble det nytt kostbart poengtap i et lokaloppgjør, og presset på Antonio Conte stiger ytterligere.

Chelsea-manageren medga at Chelseas første hjemmetap mot Tottenham på 28 år forrige helg var et stort tilbakeslag i forsøket på å sikre mesterligaspill. Denne helgen ble veien enda brattere. Chelsea på 5.-plass er 10 poeng bak Tottenham og Liverpool.

For West Ham var gleden over ett poeng desto større. Laget har nå seks poengs luke til nedrykksstreken.

Hedret Wilkins

Det var en tøff uke for Chelsea, med to skuffende byderbyer på hjemmebane og nyheten om at klubbens tidligere storspiller Ray Wilkins døde bare 61 år gammel.

Midtbanespilleren ble hedret før og under kampen, og West Ham-tilhengerne sang også med på «only one Ray Wilkins». Før avspark var det et minutts applaus.

Chelsea dominerte da kampen startet. Eden Hazard var involvert i det meste, og han spilte fram Álvaro Morata til nettkjenning, men målet ble annullert for offside.

I det 36. minutt tok Chelsea ledelsen etter et cornertrekk. Victor Moses la ballen på hodet til Morata, som nikket den gjennom feltet. Med passive motspillere på hver side fikk Azpilicueta ta ned ballen og dyttet den i mål.

Straffet

Willian var veldig nær å doble ledelsen tidlig i annen omgang, og Morata nikket svakt over på en annen sjanse før han fikk nok et mål annullert for offside.

Sløsingen straffet seg, for i det 73. minutt kom utligningen. En svak klareringsnikk av Gary Cahill på Mark Nobles lange framspill ble plukket opp av Marko Arnautovic. Han slo ballen ut i feltet til Chicharito, som tre minutter etter at han entret ballen plasserte den i hjørnet.

Joe Hart trygget poenget med noen gode redninger på Chelsea-sjanser, men West Ham kunne også tatt med alle poengene hjem. Arnautovic ble snytt for straffe i sluttminuttene da han ble felt av Ngolo Kanté.

