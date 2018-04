Bendtner strålte i RBKs nedsabling av Molde

ntbsport

Allerede i fjerde serierunde var Kåre Ingebrigtsens menn i en «kan ikke tape»-situasjon, men med stor aggressivitet og en storspillende Nicklas Bendtner unngikk RBK marerittet det ville vært å tape og havne hele ti poeng bak serieleder Molde.

Med sesongens første ligaseier kuttet trønderne luken til fire poeng. Ole Gunnar Solskjærs lag kom til Trondheim med full poengpott og 8-1 i målforskjell, men etter søndagens slakt fikk han mye å gruble over.

– Dette var kjempedeilig, var målscorer Alexander Søderlunds første reaksjon i møtet med NTB etter storseieren.

– Molde vant sine tre første kamper, men de har ikke sett så bra ut. Vi visste at vi kunne, og det viste vi i kveld, la han til.

Bendtner headet Rosenborg fortjent i føringen etter 20 minutter. Ved bakerste stolpe sendte dansken Pål André Hellands perfekte innlegg i en pen bue over Andreas Linde. Moldes svenske sisteskanse var på ballen, men klarte ikke å stoppe den fra å gå inn.

Tabbe

Gjestene fikk virkelig kjørt seg på Lerkendal. Ti minutter etter Bendtners hodescoring doblet Alexander Søderlund til 2-0. Han utnyttet en gedigen tabbe av MFKs venstreback Kristoffer Haugen og scoret sikkert alene med Linde.

– Billig, men bra satt, sa 30-åringen med et smil.

Det var Søderlunds første seriemål for Rosenborg siden han kom tilbake fra oppholdet i Saint-Étienne i fransk fotball.

Mot slutten av første omgang hadde både Helland og Tore Reginiussen hver sin ball i nettet, men begge scoringene ble korrekt annullert. Hellands for offside, mens RBKs stopperkjempe var for røff i boksen før han stanget inn et glimrende Bendtner-innlegg.

Puslete

Solskjær etterlyste duellspill i pauseintervjuet, men bortelagets puslete opptreden bare fortsatte i annen omgang. I det 52. minutt kunne Anders Konradsen altfor enkelt styre inn 3-0 etter en corner. Han kom mellom to Molde-spillere og stanget ballen i mål fra tre meter.

Bendtner var kampens store spiller. 20 minutter før slutt bredsidet han inn sin annen scoring for kvelden. Ti minutter senere ble fjorårets toppscorer fortjent klappet av banen da han ble erstattet av Rafik Zekhnini.

Sistnevnte ble før helgen hentet inn på korttidslån fra italienske Fiorentina fram til sommeren. Even Hovland gikk for øvrig rett inn i Rosenborgs midtforsvar etter overgangen fra Sogndal. Stopperen var i sin tid kaptein for Molde.

– Det har gått slag i slag siden onsdag. Det er godt å få debuten unnagjort. Jeg har litt å gå på, men det kommer, sa Hovland.

Bommet

Solskjær erkjenner at han må ha bommet i oppladningen til søndagens prestisjeduell.

– Det ble en tung dag på jobben. Vi har mye å ta tak i til neste kamp, og det skal vi gjøre. Vi skal reise oss. Jeg har kanskje ikke forberedt spillerne godt nok på hva som ventet her. Jeg fikk i alle fall ikke fram viktigheten av å løpe mer og vinne flere dueller enn dem, sa Solskjær til NTB.

– Jeg vet at guttene vil, men jeg fant ikke de riktige knappene å trykke på.

RBK møter Bodø/Glimt borte neste helg, mens Molde tar imot Lillestrøm.

(©NTB)