Svensk hattrick da Martinsens Blackhawks tapte

Svenske Berglund ga bortelaget føringen etter 18 minutter i første periode. Midtperioden var målløs før en ny svenske markerte seg på isen åtte minutter ut i tredje periode. Martinsens lagkamerat Erik Gustafsson utlignet for Blackhawks.

Men kun 16 sekunder senere var Berglund frampå og puttet sitt andre for kampen. Jaden Schwartz la på til 3-1-ledelse før Berglund fikk sitt hattrick.

Blues-seieren ga laget en god sjanse til å nå NHL-sluttspillet før grunnspillet avsluttes lørdag. Da møter de Colorado Avalanche.

Martinsen hadde ingen skudd på mål og var 14.12 minutter på isen. For Martinsen og Blackhawks er sesongen over før den siste kampen, men nordmannen er blant flere spillere på laget som spiller for å overleve til neste sesong.

