Røthe holdt unna for Holund på NM-femmila

– Det er stort å vinne NM-femmila. Jeg er veldig, veldig fornøyd nå. Det var denne dagen jeg hadde sett meg ut da jeg reiste til Alta, sa en smilende Røthe til NRK.

– Jeg bestemte meg for å gå skikkelig for det etter 35 kilometer. En annenplass er en bonus for meg i dag, sa Holund.

Voss-løper Røthe gikk inn til gull på ti kilometer klassisk fredag. Lørdag fulgte han opp med nok en triumf, denne gang på 50 kilometer i fri teknikk. Han var 10,1 sekunder foran sølvvinner Holund. Espen Udjus Frorud gikk inn til en imponerende bronseplass. Han var halvannet minutt bak.

– Det ble et spennende renn. Jeg trodde jeg hadde noenlunde kontroll etter hvert, men plutselig kom Holund sigende innpå. Jeg må sende en stor takk til Frorud. Jeg lå i ryggen hans den siste milen, sa Røthe.

Grep om gull

Røthe har endelig funnet riktig medisin for sine kroniske revmatiske plager, og hans avslutning på sesongen har vært riktig så bra. 29-åringen har hatt mye motgang, og en stund sto han i fare for å måtte legge opp. Men under NM del 2 i Alta har han virkelig fått det til å stemme.

Røthe var i delt ledelse med Simen Andreas Sveen etter passering 1,3 kilometer. Simen Hegstad Krüger var da 3,4 sekunder bak, mens Holund var 6,7 bak. Men så sveivet Røthe i gang maskineriet for alvor. Etter sju kilometer var han 16,2 foran Sveen, og etter ti kilometer hadde Sveen 21,5 sekunder opp. Krüger var da 23,9 bak lederen. Holund var da 50,6 sekunder bak, men sistnevnte hadde på forhånd varslet en rolig åpning.

Etter 21,3 kilometer så Røthe ut til å ha koblet et jerngrep om gullet. Avstanden ned til Krüger og Sveen var henholdsvis 58,8 og 59,2 sekunder. Holund på fjerde var 1.17,2 bak.

Holund ga gass

Men Holund lot ikke Røthe få det lett. Etter 37 kilometer hadde han tatt seg forbi både Krüger og Sveen. Røthe var kun 52,6 sekunder foran Holund, som for alvor hadde fått i gang motoren. Sveen og Krüger fulgte på plassene bak.

Ved passering 41,3 kilometer hadde Holund spist inn enda mer av Røthes forsprang. Røthe var da bare 32 sekunder foran. Simen Andreas Sveen på tredje var 1.18,5 bak, Simen Hegstad Krüger 1.20,7 bak.

Røthe var 18,3 sekunder foran Holund tre kilometer før mål. Det holdt helt inn, men bare så vidt. En knallsterk avslutning gjorde i tillegg at Frorud tok en overraskende bronse. Simen Hegstad Krüger ble firer, 1.44,9 bak. Magne Haga ble nummer fem og Simen Andreas Sveen nummer seks.

– Holund gikk fenomenalt de siste to milene. Fantastisk godt gjennomført av ham mot slutten, konstaterte langrennsekspert Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks.

