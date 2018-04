Ishockeylandslaget utklasset Latvia

ntbsport

Norge vant knepent 3-2 i fredagens oppgjør, men tingene fungerte mye bedre i den andre kampen. Ikke minst overtallsspillet. Blant annet imponerte rekka med Mats Rosseli Olsen, Mathias Trettenes og den ferske landslagsspilleren Tobias Lindström utmerket.

Det ble en tett 1. periode hvor gjestene startet best. Scoringene lot derimot vente på seg helt til Norge fikk mulighet i overtall. Frölundas Rosseli Olsen var sistemann på pucken.

21 sekunder før perioden var over slo Tobias Lindström til med sitt første landslagsmål i sin annen landskamp. Svensken har søkt om norsk statsborgerskap og det skal bare gjenstå litt papirarbeid igjen for at Vålerenga-spilleren skal bli klar for VM for Norge.

Niklas Roest økte til 3-0 litt før midtveis i kampen på et flott norsk angrep. Latvia reduserte, men like før midtperioden var over økte Tommy Kristiansen til 4-1 i et nytt overtallsspill.

Rosseli Olsen viste godt overblikk da han fant rekkekamerat Lindström med en flott pasning. Lindström kunne enkelt sette 5-1.

Landslagsveteran Anders Bastiansen fikk det også veldig enkelt da han satte 6-1 i åpent mål i et nytt norsk overtall. Latvia fikk redusere til 6-2 da Rodrigo Abols kom alene med den norske målvakten Jonas Arntzen.

Norge fortsetter VM-oppkjøringene med å ta imot Russland i Gjøvik Fjellhall fredag og lørdag i neste uke. Norge skal også møte Sveits og Hviterussland i to dobbeltmøter før VM i Danmark i mai.

(©NTB)