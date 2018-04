Ishockeyforbundet kondolerer etter dødsulykke i Canada

ntbsport

– Våre tanker går til det canadiske ishockeyforbundet og SJHL`s Humboldt Broncos, deres spillere, støtteapparat, familier og venner, skriver Norges Ishockeyforbund på Twitter.

Bussen til The Humboldt Broncos kolliderte med en lastebil på hovedveien nord for Tisdale i Saskatchewan-provinsen fredag kveld. Det var 28 personer om bord i bussen til The Humboldt Broncos, og 14 av dem er bekreftet omkommet, blant dem sjåføren. De øvrige 14 er sendt til sykehus med skader, og tilstanden til tre av dem betegnes som kritisk.

På klubbens nettside skriver klubbpresident Kavine Garinger at de er i sjokk etter ulykken.

– Våre tanker og bønner går til familiene til våre ansatte og utøvere, og til alle som er berørt av denne forferdelige tragedien. Broncos-familien er i sjokk, skriver Garinger.

Garinger er også utdanningssjef i skoleregionen og kjente alle spillerne personlig, og en av ungdommene bodde hjemme hos Garinger. Spillerne i laget oppgis å være mellom 16 og 21 år gamle.

Til avisen Saskatoon Star Phoenix sier Garinger at klubben aldri kommer til å bli den samme etter ulykken.

– Det er den dypeste sorg du kan tenke deg.

