UFC: Conor McGregor siktet etter bussangrep

Angrepet fant sted mot en spillerbuss etter en pressekonferanse i forkant av helgens UFC 223-stevne.

Etter angrepet mot bussen ble det utstedt arrestordre på McGregor, men iren skal kort tid senere ha meldt seg for politiet. Han ble så pågrepet og avhørt om forholdet. Fredag formiddag ble det klart at UFC-stjernen blir siktet.

– McGregor er siktet for tre tilfeller av overfall og et for hærverk, sier en talsmann fra NYPD, ifølge Dagbladet.

I bussen var blant andre utøverne Khabib Nurmagomedov og Michael Chiesa. Sistnevnte ble skadd, fraktet til sykehus og kan ikke delta på stevnet. Nurmagomedov skal gå kamp mot Max Holloway for å kjempe om tittelbeltet McGregor ble fratatt i lettvektsklassen. Iren skal selv ikke delta på stevet.

Den stygge episoden ble filmet av flere personer og florerer på sosiale medier.

Angrep bussen

– Conor og rundt 20 andre stormet bygningen og kom seg ned til garasjen der utøverne var på vei inn i bussene. De angrep bussene ved å kaste søppelbøtter og andre ting mot dem, de knuste ett av vinduene og påførte Michael Chiesa stygge kuttskader. Han fikk kutt i hodet og i ansiktet, forteller UFC-president Dana White på Facebook-siden MMAJunkie.

– Alle er ganske rystet over at 30 bøller angriper utøvere som forbereder seg til kamp. Dette er den mest motbydelige hendelsen som noensinne har rammet selskapet, sier UFC-presidenten.

White sier at denne «motbydelige og forkastelige» hendelsen endrer forholdet alle har til McGregor, inkludert ham selv.

– Han kommer til å bli så hinsides saksøkt. Dette var et veldig dårlig karrieresteg for ham, fortsetter en tydelig rystet UFC-president.

Ikke siktet

Denne uken ble det kjent at UFC gjør alvor av truslene om å strippe McGregor for tittelbeltet han har i lettvektsklassen, ettersom han ikke har ville stille i ringen siden november 2016. McGregor reagerte på nyheten på Twitter ved å skrive: «Dere stripper ikke noe av meg».

Natt til søndag skal Khabib Nurmagomedov og Max Holloway kjempe om hvem som blir ny permanent lettvektsmester. Og ifølge VG er dette trolig bakgrunnen til hendelsen.

Artem Lobov, som også skulle i aksjon denne helgen, var med på angrepet. White opplyser at hans kamp nå er avlyst.

