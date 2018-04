Rangers tapte mot byrivalen tross Zucca-assist

ntbsport

Zuccarello måtte stå over torsdagens kamp mot New Jersey Devils på grunn av smerter, og torsdag sa trener Alain Vigneault at det var smertene som ville avgjøre om han fikk istid mot Islanders.

Natt til fredag var han tilbake. I overtallsspill drøye fire minutter inn i kampen lurte Zuccarello pucken forbi motspilleren og sendte den til Brady Skjei på blålinjen. Hans skudd ble reddet, men foran mål sto Kevin Hayes og satte pucken i mål.

Rangers gikk dermed inn i andre periode med ledelse, men den overtok Islanders etter å ha sikret to mål på 7.27 minutter. Tredjeperioden forble målløs og Islanders vant 2-1.

Det resulterer i at Rangers, som for lengst er ute av sluttspilldiskusjonen, forblir sist i sin avdeling. Nattens kamp var et siste forsøk på å unngå bunnplassen.

Etter å ha blokkert flere skudd i de siste kampene, fikk Zuccarello problemer med å gå, ifølge treneren, og han ble sendt til MR-undersøkelse. Den viste imidlertid ingen alvorlig skade. Dermed var han å se på isen i knappe 20 under nattens byderby.

Zuccarello har flest målpoeng (53) og assist (37) for Rangers denne sesongen.

Laget har kun en bortekamp igjen, mot Philadelphia Flyers lørdag.

