Ishockeygutta åpnet VM-oppkjøringen med seier

Petter Thoresens menn starter VM-oppkjøringen med to kamper mot Latvia i Halden. Norge fikk en god start på oppkjøringen fredag, til tross for at hjemmelaget ble tvunget til å gjøre et tidlig målvaktsbytte i første periode etter at Henrik Holm pådro seg en skade.

Sparta Sarpsborg-keeper Jens Kristian Lillegrend fikk en ilddåp da det norske laget tilbrakte store deler av perioden i utvisningsboksen, men 20-åringen klarte å holde buret rent før midtperioden.

Etter den målløse førsteperioden sendte Mathias Trettenes Norge i ledelsen i starten av andre periode.

Utligning

Egils Kalns utlignet umiddelbart for Latvia da bortelaget kom tre mot to. Kalns fikk kjempet ballen i buret etter en retur fra Lillegrend.

Andreas Heier sørget imidlertid for ny norsk ledelsen etter at pucken lå fri foran mål etter et raid av Mats Rosseli Olsen på høyresiden.

Kristian Forsberg økte til 3-1 for Norge i den siste perioden. Nok en gang var det Rosseli Olsen som åpnet opp Latvia-forsvaret, denne gangen med en fin pasning.

Uhøytidelige straffeslag

Eduards Tralmaks knallet til med et langskudd med et halvt minutt igjen av kampen, men han kunne ikke forhindre 2-3-tap.

Kampen ble avsluttet med en straffeslagkonkurranse som trening før VM, og med tredjekeeper Jonas Arntzen i målet vant Norge den også. Trettenes og Stefan Espeland var de eneste som scoret.

Neste kamp mot Latvia spilles lørdag.

