Ny remis for Carlsen i Tyskland

Carlsen spilte med hvite brikker, men klarte aldri å tilrive seg noe skikkelig initiativ. Partiet havnet raskt i et sluttspill der det objektivt sett ble klart at det ville havne i remis. Det tok bare i underkant av tre timer før kampen var over.

Carlsen mente at han hadde presset i oppgjøret, og han ville ikke gi seg så lenge han følte at det var en viss sjanse for seier.

– Jeg følte helt klart at jeg presset ham, sa Carlsen.

Ifølge nettstedet Matt & Patt har ikke Carlsen slått Vachier-Lagrave på 27 måneder. De to har spilt sju ganger mot hverandre i løpet av denne perioden.

Franske Vachier-Lagrave har vært hyret inn i teamet til Carlsen i forbindelse med de to siste VM-kampene mot Viswanathan Anand og Sergej Karjakin.

Vachier-Lagrave, Fabiano Caruana og Nikita Vitjugov er i delt ledelse med tre poeng. Carlsen er plassert på en tredelt 4.-plass et halvt poeng bak.

