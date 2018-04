Barcelona med jerngrep etter to selvmål

ntbsport

Det er som regel alltid beintøft å møte Barcelona borte, men i Romas tilfelle var det ikke først og fremst glitrende angrepsfotball som felte det italienske hovedstadslaget. I stedet var det to bisarre situasjoner som tok knekken på gjestene.

Først tuppet Daniele De Rossi ballen hardt bak egen keeper sju minutter før pause. Bortelagets kaptein kastet fram en fot på 15 meter i et forsøk på å stoppe Andrés Iniesta fra å servere Lionel Messi. Ballen endret totalt retning og havnet bak Alisson i Roma-buret.

Deretter var det Kostas Manolas' tur til å ha litt komikveld på egen bekostning. I det 56. minutt skjøt Barcelona-stopper Samuel Umtiti i stolpen fra fire meter, men returen gikk via kneet til Manolas og i nettet.

Grekeren og resten av Roma-laget måtte fortvilet se Barcelona gå opp i 2-0 uten å ha ekspedert inn noen av målene selv.

-Resultatet ser verre ut enn forestillingen vi bidro til. Vi gjorde noen små feil i vårt eget felt, og vi reagerte for seint ved enkelte anledninger. Dessverre gjorde vi det ikke så som vi burde, og det er kritisk når du møter en slik motstander som Barcelona, sa Romas trener Eusebio Di Francesco.

Endelig for Suárez

To minutter etter 2-0 la Gerard Piqué til 3-0. Også denne gangen skjedde det på en småbitter måte for Roma. Allison gjorde en god redning da han slo unna et skudd fra Luis Suárez, men returen havnet rett i beina på Pique. Fra kloss hold trillet spanjolen ballen i åpent mål.

Edin Dzeko så ut til å holde liv i Romas semifinalehåp. Ti minutter før slutt satte den bosniske storscoreren inn en fortjent redusering. Gjestene hadde flere gode sjanser i forkant av bortemålet.

Men det spørs om ikke Luis Suárez fjernet all spenning på tampen. Med sitt første mesterligamål på over ett år ordnet han 4-1 og en komfortabel Barcelona-ledelse før returkampen.

Snart toppscorer?

Denne sesongen har for øvrig Barcelona fått mye hjelp ved at motstanderen har satt kula i eget nett. Etter onsdagens kvartfinalekamp har katalanerne dratt fordel av hele fem selvmål i Champions League 2017/18. Messi er storklubbens toppscorer med sine seks mesterligascoringer.

Ved to anledninger før pause ropte Roma-spillerne på straffe, men fikk ikke gehør hos dommeren. Italienerne hadde fort en god sak i situasjonen på tampen av første omgang. Da fikk gjestene frispark rett utenfor 16-meteren.

Returkampen spilles i Roma tirsdag neste uke.

