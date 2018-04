Storhamar med knusende seier i første finalekamp

ntbsport

Det er første gang på 24 år at de to rivalene møtes i NM-finalen. I 1994 ble Lillehammer norgesmester. Det er et tap Storhamar-fansen aldri har glemt, og i år vil de ha revansj.

Tirsdag viste hedmarkingene ettertrykkelig at Lillehammer skal få det tøft med å stoppe naboen fra å vinne både serien og NM-pokalen. Storhamar ble i vinter seriemester på suverent vis, og laget tapte kun én gang i løpet av kvart- og semifinalene.

I en smekkfull hall (6371) sto det ikke på sjanser da lagene gikk målløse av isen til den første pausepraten, men pucken ville ikke i nettet. I midtperioden løsnet det derimot skikkelig. På under et kvarter rykket Storhamar opp i 4-0-ledelse.

– Det er rask hockey, som er gøy å spille. Publikum liker det også. Du får se mye slikt de neste kampene, lovet tomålsscorer Kodie Curran overfor TV 2 etter kampen.

Vakkert

Etter et langvarig press scoret Mikael Zettergren etter drøyt 26 minutter. Han fikk nettsus fra kloss hold på en retur fra Lillehammers målvakt Christoffer Bengtsberg. Sju minutter senere doblet Robin Dahlstrøm til 2-0.

Nå var Lillehammer virkelig ille ute. I det 35.45 minutt viste Kodie Curran storspill da han fintet seg gjennom og dunket pucken i mål. Vakker scoring av canadieren.

Gjestene ble straffet ytterligere da de havnet i undertall få minutter senere. Jacob Berglund fikk upresset lov til å sikte og hamret inn 4-0.

Scoret i undertall

Med fire baklengsmål valgte Lillehammer å gjøre et målvaktbytte foran tredje periode. Bengtsberg ble erstattet med Fredrik Johansson. Det hjalp ikke stort.

Johansson måtte se Victor Svensson gjøre 5-0 under fem minutter etter at han entret isen. Lillehammer slet voldsomt, og selv ikke i overtall klarte ikke bortelaget å stoppe Storhamar fra å score. Med et håndleddsskudd ble Berglund tomålsscorer etter drøyt 52 minutter spill.

På tampen ble det svært hett. Flere ganger var det slåssing mellom spillerne, og det ble delt ut en rekke utvisninger. Det gikk mest utover Lillehammer, som to minutter før slutt slapp inn nok et mål. I overtall gjorde Curran 7-0.

– Det var ikke på noen måte bra fra vår side. Dette var langt under vårt nivå, sa Lillehammer-trener Mikael Kvarnström til TV 2.

Lillehammer må riste av seg ydmykelsen raskt. Allerede torsdag møter mjøsrivalene hverandre på nytt.

(©NTB)