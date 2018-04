Ronaldo-rekord og magi senket Juventus

ntbsport

Bare tre minutter var spilt av den første kvartfinalekampen på Juventus Stadium da Ronaldo skrev seg inn Champions League-historien som første spiller med scoring i ti kamper på rad.

Juventus-forsvaret glapp i markeringen, og portugiseren kunne styre et innlegg fra Isco i mål fra seks meter. Rekordrekken startet for øvrig i fjorårets finale, der Ronaldo scoret to ganger da Juventus ble slått 4-1.

– Cristiano er i fantastisk form. La oss håpe han fortsetter som dette ut sesongen, sa Real-kaptein Sergio Ramos etter den sterke borteseieren.

Italienerne sløste vekk en rekke sjanser i jakten på 1-1 tirsdag. Det ble brutalt straffet da Ronaldo vartet opp med et av karrierens flotteste mål. Real Madrid hamret løs mot Juventus-buret, og til slutt måtte keeperveteran Gianluigi Buffon se seg overlistet.

Med et lekkert brassespark sendte Ronaldo gjestene foran med to mål. Innlegget fra Dani Carvajal kunne ikke blitt ekspedert vakrere i nettet. På tribunen klappet selv Juve-supporterne. Folk trodde knapt kunstverket de nettopp hadde blitt servert.

Dybala utvist

For å gjøre oppgaven med å tilbake i kampen umulig, klarte Juve-stjernen Paulo Dybala å bli utvist like etter. De to gule kortene var helt meningsløse. Før pause hadde argentineren forsøkt å filme seg til straffe. Det endte med et pinlig og korrekt gult kort.

Da Dybala hoppet inn i Carvajal etter 67 minutter, bar det rett ut. Og bare noen minutter senere kunne Marcelo sette inn 3-0 etter et lekent samspill med kampens hovedrolleinnehaver Ronaldo.

– Playstation-fotball, beskrev Viasport-kommentator Roar Stokke angrepet der bortelaget spilte seg gjennom et Juventus-forsvar regelrett henvist til rollen som statister.

Ronaldo kunne fått sitt hattrick fire minutter før slutt, men lobbet ballen over mål – uten at det tar vekk noe som helst fra superkvelden i Torino.

Juventus hadde ikke tapt på hjemmebane i europacupsammenheng siden april 2013.

Zidane mot gamle kjente

For Real Madrid-trener Zinédine Zidane var tirsdagens møte spesielt. Han spilte for Juventus fra 1996 til 2001. Franskmannen vil ikke utelukke at han en dag trener Torino-klubben.

– Manager i Juventus en gang i framtiden? Du skal aldri si aldri, men jeg er veldig fornøyd der jeg er nå, sa Zidane før det første kvartfinalemøtet.

Etter tirsdagens kamp var franskmannen selvsagt fornøyd med det laget hans leverte.

– Det var en meget bra kamp. Det er ikke lett å vinne 3-0 her, og vi måtte lide noen ganger. Offensivt kan vi alltid skape trøbbel for motstanderen, sa Zidane.

Juventus og Real Madrid møttes for 20. gang i Europa. Real Madrid står med ti seirer, Juve åtte. Bare Bayern München og Real Madrid (24 kamper) har møttes oftere.

Juve-målvakt Buffon spilte sin 116. kamp i Champions League. Han har holdt nullen i 49 kamper, men tirsdag måtte keeperlegenden se seg fullstendig overskygget av portugisisk magi.

– Ronaldo og Messi kan sammenlignes med Maradona og Pelé for det de gjør hver eneste sesong. Vi gjorde noen feil, men det kan skje når du møter de beste, sa Buffon.

(©NTB)