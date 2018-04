Terpstra med soloseier i Ronde van Vlaanderen, Kristoff klarte ikke henge med

ntbsport

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen havnet i bakleksa med knappe to mil igjen av søndagens Ronde van Vlaanderen etter å ha hengt med lenge i seierskampen.

Niki Terpstra, som vant E3 Harelbeke for en drøy uke siden, gikk solo da feltet nærmet seg Oude Kwaremont for siste gang, og fortsatte å presse verdensmester Peter Sagan og konkurrentene med en drøy mil igjen.

Terpstra holdt unna etter over seks timer og tjue minutter og kunne strekke hendene i været i ensom majestet. Danske Mads Pedersen ble nummer to, mens Philippe Gilbert tok tredjeplassen og sørget for at Quick-Step hadde to mann på pallen.

Alexander Kristoff vant rittet tilbake i 2015, men denne gangen kom en lettere forkjølet Kristoff inn utenfor topp ti.

– Det ble for tøft. Jeg satt bra med, men klarte ikke følge de beste. Det ble en luke der, hvor det ble for langt opp til teten, og da var det over, sa Kristoff til TV 2.

Boasson Hagen kom til mål i samme gruppe som Kristoff.

– Det var beintøft. Jeg hadde ikke mulighet til å være med inn. Det var ikke mer krefter, sa Boasson Hagen til kanalen.

Amund Grøndahl Jansen, Sven Erik Bystrøm og Truls Korsæth kjørte også søndagens ritt.

(©NTB)