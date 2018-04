Kirkevold-assist i Hobro-tap

ntbsport

Den norske spissen serverte Emmanuel Sabbi på overtid av første omgang da amerikaneren sendte Hobro i ledelsen.

I andre omgang sa det imidlertid stopp for hjemmelaget. Tobias Sana tok over showet og stoppet ikke før han hadde scoret hattrick. Det ene målet kom fra straffemerket.

Kirkevold og Yaw-Ihle Amankwah spilte begge hele kampen for Hobro. Amankwah fikk gult kort.

Hobro og AGF har begge 32 poeng på toppen av nivå to, gruppe én, hvor de to nederste lagene i firemannsgruppen skal spille ny kvalik mot den andre avdelingen på nivå to. De to dårligste rykker ned.

