Spinnvill Zlatan-debut ga derbyseier

Den 36-årige svensken startet på benken, mens de norske landslagsspillerne Jørgen Skjelvik og Ola Kamara startet for hjemmelaget mot Los Angeles FC.

«El Trafico», som fotballens nyeste derby er blitt døpt, startet som et mareritt for Galaxy. Carlos Vela skrudde inn 0-1 i krysset og doblet til 0-2 etter drøyt halvspilt første omgang.

Kampen virket punktert da Daniel Steres sendte ballen i eget mål tidlig i annen omgang, og fortsatt satt Zlatan på benken.

Drømmemål

Sebastian Lletget skapte nytt håp hos hjemmelaget i Carson sør for Los Angeles da han reduserte til 1-3 etter en time. Håpet steg ytterligere da han ti minutter senere ble vinket av banen og overlot plassen til den svenske debutanten.

Rett etter at Zlatan entret banen, reduserte Chris Pontius igjen. Så var det debutantens tur. I det 75. minutt falt et langt, høyt framspill ned foran Ibrahimovic midt på motstanderens banehalvdel. Uten å nøle dro han til på halvvolley og så ballen fyke i en perfekt bue over keeper og inn i mål.

Avgjort

Dermed sto det 3-3, og den fantastiske opphentingen var et faktum.

I det 86. minutt holdt Marco Ureña på å avgjøre for gjestene, men hans avslutning traff stolpen. I stedet skulle Zlatan få siste ord. På overtid, og i det som kan ha vært offsideposisjon, nikket han inn vinnermålet, og MLS' nye superstjerne hadde presentert seg så det holder.

