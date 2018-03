Nord-Korea vil delta i Tokyo-OL

ntbsport

Tyskeren har de siste dagene vært på påskebesøk i Nord-Korea. Lørdag var han i møte med landets leder Kim Jong-un.

– Vi hadde et svært fruktbart møte. Det kom tydelig fram at den øverste lederen har en visjon for idrettens betydning når det kommer til utdannelse og sunnhet, sa Bach.

Før han traff Nord-Koreas diktator, hadde Bach fått lovnader fra landets idrettsminister Kil Il-guk om at det blir nordkoreansk deltakelse i Tokyo og Beijing. I tillegg ønsker det lukkede landet å sende utøvere til ungdoms-OL.

– Dette engasjementet ble støttet fullt ut av Kim Jong-un under møtet her i ettermiddag. Han forklarte at idrett er en bærebjelke i hans politikk for den framtidige utviklingen av Nord-Korea, sa Bach.

Nord-Korea har flere ganger deltatt i både sommer- og vinter-OL, men det var lenge usikkert om landet kom til å ta del i de nylig avholdte lekene i sørkoreanske Pyeongchang.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) jobbet iherdig for å få nordkoreanerne til å være med på idrettsfesten i nabolandet. Det var under et møte i IOCs hovedkvarter i Lausanne i januar at det endelig ble klart at Nord-Korea kom til å delta.

Møtet førte også til at Nord- og Sør-Korea gikk inn sammen under åpningsseremonien i Pyeongchang. Nabolandene stilte også et felles kvinnelag i den olympiske ishockeyturneringen.

(©NTB)