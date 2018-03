LeBron la idolet bak seg

ntbsport

Cleveland Cavaliers-stjernen delte rekorden med Jordan i to dager, men etter å ha ført laget til 107-102-seier over New Orleans Pelicans fredag er han alene på toppen av lista.

Etter å ha mottatt matchballen holdt han den høyt hevet over hodet mens publikum hyllet ham.

– Det var et godt øyeblikk, et spesielt øyeblikk ikke bare for meg, men for min familie og alle barna som ser opp til meg. De ser at det er mulig å gå ut og gjøre det, sa James etter å ha levert 27 poeng, 11 assist og 9 returer.

– Jeg vokste opp 30 minutter herfra. Det var mye som talte mot meg, men å ha utrettet dette betyr mye for meg og enda mer for mange ungdommer som trenger håp.

Forrige gang James gikk av banen etter en NBA-kamp uten å ha scoret tosifret antall poeng var 5. januar 2007. Siden har han vunnet tre NBA-titler og etablert seg som en av ligaens beste spillere noensinne.

Han er ikke ferdig med å jage titler, og Cavaliers' sjuende seier på de åtte siste dagene gjør at laget holder på 3.-plassen i Eastern Conference tross hardt press fra Philadelphia og Indiana.

Kampen for seeding i sluttspillet er het før grunnserieinnspurten, og Cavaliers trenger sin superstjernes bidrag. Det er intet som tyder på at rekken hans vil ta slutt med det første.

