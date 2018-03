Gilberto Silva mener Arsenal-spillerne gjemmer seg bak Wenger

ntbsport

I Premier League har ikke Arsenal noe annet enn æren å spille for. London-klubben ligger på sjetteplass og er 13 poeng bak tabellfirer Tottenham. Det er bare teoretiske muligheter for at Wengers lag kan passere naborivalen og ta seg inn blant de fire beste.

Arsenals franske manager er med andre ord svært langt unna storhetstiden da han med jevne mellomrom ledet «Gunners» til ligamesterskap.

– Må gi noe tilbake

Gilberto Silva var selv en del av Arsenals siste gullag fra 2004. Han mener det ikke nødvendigvis er Wenger som er problemet om dagen.

– Jeg jobbet med Wenger svært lenge. Slik jeg kjenner ham, er han er person som elsker spillet og er ivrig etter å vinne. Han har ofret seg selv for spillerne og klubben. Akkurat nå er det tøft, men han takler presset så godt han kan. Han gjør også alt i sin makt for å få det beste ut av spillerne sine, sier Silva til Sky Sports.

– Hele tiden har presset vært på ham, men på et tidspunkt må du kunne spørre hva spillerne gjør for å takke for tilliten. Det er på tide at noen står opp og hjelper han som har troen på dem.

Wenger var også under press forrige sesong. For første gang på over 20 år falt Arsenal utenfor topp fire og gikk glipp av spill i mesterligaen. Nok en FA-cuptriumf ble en trøst, og til tross for ligaskuffelsen ble Wenger tildelt en ny toårskontrakt.

Trenger støtte

Denne sesongen har pilene bare fortsatt å peke feil vei.

– I mediene har alle snakket om at tiden er inne for at Wenger gir seg eller at han har mistet appetitten (for suksess), men det er ikke det det handler om. Spillerne og fansen må støtte manageren så lenge han er i klubben, mener Silva.

Arsenal møter Stoke på eget gress søndag. Det hører med til historien at Wenger fortsatt kan berge mesterligaspill. Europaligaen seiler nemlig opp som Arsenals livbøye. En finaleseier der sender londonerne tilbake i det gjeve selskap foran neste sesong.

(©NTB)