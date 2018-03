Kvalifiseringsspiller sendte Williams ut av Miami Open

ntbsport

Collins sto for en skikkelig skrell da hun sendte veteranen Williams hodestups ut av turneringen i kvartfinalen. Før kvartfinalemøtet hadde hun allerede slått den olympiske mesteren Mónica Puig.

Seieren mot 37 år gamle Williams var ekstra stor for Collins.

– Jeg begynte nesten å gråte da jeg så Venus i garderoben for første gang. Hun har vært idolet mitt hele livet og vært min favorittspiller for alltid. Dette er et så spesielt øyeblikk, og jeg prøver bare å ta det innover meg, sa hun etter sensasjonsseieren.

Nå venter Jelena Ostapenko i semifinalen. Latvieren slo Jelina Svitolina i sin kvartfinale etter to tiebreak.

Collins har aldri tidligere bemerket seg for det helt store på WTA-touren. Amerikaneren innledet året som nummer 167 på verdensrankingen, men den siste måneden har det begynt å skje ting for 24-åringen.

Nylig nådde hun åttedelsfinalen i Indian Wells, noe som resulterte i et stort hopp på verdensrankingen. Det var imidlertid ikke nok til å sende henne direkte til Miami Open, og i stedet måtte hun kjempe seg gjennom kvalifiseringsspill for å komme til hovedtablået.

Seks effektive kamper

Til tross for at Collins hadde spilt tre kamper mer enn Venus Williams før kvartfinalen, har hun vært ytterst effektiv i sine oppgjør. Sammenlagt hadde Williams brukt sju timer og 22 minutter på sine tre kamper for å nå kvartfinalen, mens Collins hadde avgjort alle sine seks kamper på sammenlagt seks timer og 58 minutter.

Det er første gang i turneringens historie at en kvalifiseringsspiller når semifinalen, og nå står kun Ostapenko mellom henne og en finalebillett.

I en eventuell finale møter hun vinneren av Sloane Stephens og Viktoria Azarenka.

Del Potro snudde til seier

På herresiden løftet Juan Martin del Potro taket da han slo Milos Raonic 5-7, 7-6 (7-1), 7-6 (7-3) og ble semifinaleklar etter en dramatisk kamp.

Argentineren ble heiet fram av et entusiastisk publikum, men tapte det første settet. Han løftet seg imidlertid stort og vant etter to påfølgende tiebreak.

– Jeg elsker å spille kamper som dette. Vi spilte begge godt, men forskjellen var kanskje at jeg spilte bedre i tiebreakene, sa han etter kampen.

29-åringen møter nå amerikanske John Isner i semifinalen. Isner slo sørkoreanske Chung Hyeon 6-1, 6-4 i sin kvartfinalekamp.

(©NTB)