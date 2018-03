IOC-presidenten på plass i Nord-Korea

ntbsport

Bach ble torsdag ønsket velkommen av Nord-Koreas idrettsminister Kil Il-guk på flyplassen i hovedstaden Pyongyang.

Under besøket skal Bach blant annet ha samtaler med nordkoreanerne om deltakelse i framtidige sportsarrangement og om sportsutviklingen i det lukkede landet.

Reisen kom i stand etter at Bach ble invitert av Nord-Korea under et møte i IOCs hovedkvarter i Lausanne i januar. Det var under disse samtalene at det ble klart at nordkoreanerne kom til å stille med utøvere i OL i Sør-Korea.

Møtet førte også til at Nord- og Sør-Korea gikk inn sammen under et samlet flagg under åpningsseremonien i Pyeongchang-lekene. Nabolandene stilte også et felles kvinnelag i den olympiske ishockeyturneringen.

– Sporten kan ikke skape fred, men vi kan bygge broer. Vi kan ikke føre politiske forhandlinger. Vi kan vise at dialog kan føre til positive resultater, som vi har vist gjennom diskusjoner og forhandlinger gjennom flere år, sa Bach til nyhetsbyrået AP etter at han i februar takket ja til Nord-Koreas invitasjon.

Det er ikke klart om Bach møter Nord-Koreas leder Kim Jong-un under besøket. IOC-presidenten reiser hjem igjen lørdag.

