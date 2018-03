Sarpsborg-duo ordnet seieren

ntbsport

Mohamed Elyounoussi (2011–14) tok hjørnespark fra venstre. Sigurd Rosted (2015–18) steg til værs og nikket i mål i sin landslagsdebut.

– Jeg skulle angripe rundt første sone, og så var det en veldig bra slått corner fra Moi som jeg bare trengte å sette hodet på, sa Rosted etter å ha blitt matchvinner sju minutter ut i sin A-landslagskarriere.

– Jeg skjønte ikke med en gang at det var mål, og det har egentlig ikke gått opp for meg ennå. Men det er utrolig moro, sa han i intervjusonen etter kampen.

– Jeg synes han gjorde en veldig god debut. Han scoret vel med sin første touch, sa Moi og overdrev en del. Rosted hadde nemlig flere ballkontakter før han scoret.

De spilte aldri sammen i Sarpsborg, men var veldig klar over at målet som ordnet Norges første «ordentlige» borteseier på to og et halvt år hadde Sarpsborg-signatur.

– Det er sånt man lærer i Sarpsborg, sa Oslo-gutten Rosted.

Revansj

Selv om Rosted debuterte mandag, er han ikke ny i troppen. Lars Lagerbäck innkalte ham første gang i juni i fjor, og han hadde seks kamper på benken før han endelig fikk debutere.

– Jeg håpet å spille fra start i dag og ble skuffet da det ikke ble slik, men det var moro å få debuten selv om det var som innbytter, sa han til NTB.

Han kom inn for Håvard Nordtveit i det 63. minutt. Sju minutter senere scoret han.

– Muligheten for det er ikke noe jeg tenkte på engang før kampen, sa han.

Den siste halve timen dannet han stopperpar med 19-årige Kristoffer Ajer, som debuterte fredag.

– Vi hadde veldig god kontroll. Det er lett å spille ved siden av ham. Han er en god stopper og en god leder på banen. Vi har lært mye av hverandre, og vi har også delt rom. Selv om vi fikk bare 30 minutter på banen håper jeg det er noe for framtiden, sa Rosted.

Fortjent

Ikke bare tok Norge en etterlengtet borteseier, laget framsto som minst en klasse bedre enn Albania, som er på plassen bak Norge på siste FIFA-ranking.

– Jeg føler at vi hadde full kontroll hele kampen. Jeg hørte at Albania hadde null skudd på mål. Uansett var det en fullt fortjent seier, sa Rosted, som ser fram til fortsettelsen.

– Vi har to treningskamper før sommeren. Forhåpentlig forsterker det den gode følelsen før det viktige starter til høsten.

Før den tid skal Rosted spille mange viktige kamper for sin belgiske klubb Gent.

– Det er en veldig tøff liga. Nå går vi inn i et sluttspill hvor det er topp seks som møter hverandre. Det blir cupfinaler hver kamp, sies det. Det blir veldig god læring, sa han.

– Det har vært en veldig stor overgang, fra lille Sarpsborg til store Gent. Det er nytt land, nytt språk, alt er nytt. Overgangen fra kunstgress til gress er kanskje den største, faktisk. Alt går fortere, og det er en mer fysisk hverdag, men det har gått bra.

Nå kan Rosted uten antydning til overdrivelse si det samme om landslagsdebuten.

(©NTB)