Nesten bare pluss for Lagerbäck

– Det er klart jeg er fornøyd. Det ble to seirer og to ganske gode prestasjoner. Det finnes alltid ting å forbedre, men hadde jeg ikke vært fornøyd i dag så burde jeg nok bytte jobb, sa han på flyplassen i Tirana før hjemreise.

Norge vant to kamper på fire dager, først 4-1 hjemme mot Australia og så mandagens 1-0-seier i Albania som pyntet på en fæl bortestatistikk.

– Naturligvis var det ekstra "skoj». Jeg tror problemet med å prestere borte er en mental greie som ikke gjelder bare Norge, men alle lag. Det er noe man må utfordre hele tiden. Det er samme bane, det starter på 0-0, det er 11 motstandere, men så er det den mentale biten, og den må man jobbe med, sa han.

Lagerbäck har jobbet intenst med spillernes hoder siden de svake kampene i november. Tarik Elyounoussi kaller det "hjernevasking».

– Det tar jeg som en kompliment. Vi har anvendt det uttrykket litt, på en positiv måte. Jo mer du kan organisere og automatisere hvordan laget spiller, desto bedre, sa Lagerbäck, som fikk se mye av det han har etterlyst.

Pollettene faller

– Det er stor forskjell fra forrige samling, men unntatt Tyskland-kampen og det vi så i november synes jeg vi har tatt steg hele veien. Nå begynner pollettene å falle ned. Når det gjelder arbeidsinnsats, nærkampspill, aggressivitet og tøffhet nærmer vi oss det maksimale av det vi kan oppnå.

Landslagssjefen vil ikke rangere prestasjonene mot Australia og Albania.

– Vi var best i begge kamper, på ulike måter. Vi var mer effektive mot Australia, men jeg synes vi møtte et bedre lag her, selv om det var vi som gjorde Australia dårlig. Forsvarsmessig synes jeg vi var et hakk bedre mot Albania, sa han.

Noen ting var det selvsagt å sette fingeren på også mandag.

– Vi sovnet ved en fast situasjon og hadde noen korte sekvenser der vi ble litt passive. Og så skal vi være mye mer effektive. En sånn kamp bør vi punktere tidligere med de sjansene vi hadde. Der må vi skjerpe oss, men totalt sett gjorde spillerne det veldig bra, sa han.

Budskap

I løpet av samlingen økte antall spillere han har benyttet på landslaget fra 33 til 37, og noen av de nye la inn veldig sterke søknader om å bli med videre. Lagerbäck hadde egentlig planlagt å spisse satsingen mot en kjernetropp og en førsteellever nå, men noen forfall gjorde at han testet litt til. Heretter blir det vanskeligere å slå seg inn i troppen.

– Ja, det kan man nok si. Om noen gjør det veldig bra så får de sjansen, annet ville være tjenestefeil, men nå har det utkrystallisert seg ganske klart hva vi vil ha.

Også for spillerne som har vært inne skjerpes konkurransen, noe som sikkert bidro til den ekstremt gode innstillingen.

– Jeg har vært mye tydeligere på at nå blir det en spissing og at spillerne må prestere om de vil være med. Kanskje sa jeg det ikke akkurat slik, men det var budskapet, sa Lagerbäck.

Og det nådde fram.

