Løfshus håper å ha trenerkabalen klar 1. mai

Det gjelder kvinnetrenerne Roar Hjelmeset og Sjur Ola Svarstad, samt herretrenerne Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen. Sistnevnte er sprinttrener og signaliserte i Falun at han blir med videre på lasset. Nossum har vært tilknyttet både sprint- og allroundlaget.

Herretrener Tor Arne Hetland har kontrakt ut 2019-sesongen, akkurat som Løfshus selv.

– Vi er i forhandlinger med alle fire, og så får vi se hvor vi ender. Det er ikke sikkert at alle blir med videre. Vi håper å ha alt på plass innen 1. mai, sier Løfshus til NTB.

Hjelmeset sa under den avsluttende verdenscuphelgen i Falun at han hadde lyst til å fortsette, men at han måtte ha full støtte i løpergruppen for å skrive under en ny kontrakt.

– Jeg har veldig forståelse for at noen synes vi skal tenke litt nytt og at vi har holdt på for lenge. Jeg har full forståelse hvis noen mener det. Jeg merker at det går mer mot slutten enn det har gjort før. jeg må være såpass ærlig, sa Hjelmeset da han snakket med pressen etter Marit Bjørgens seier i minitouren.

Den sportslige ledelsen for langrenn i Norges Skiforbund er uansett i gang med evalueringen, og de håper å komme enda lenger under de kommende NM-dagene i Alta 5. – til 8. april.

– Jeg håper at mye skal være gjort fram til vi har vårt trenerseminar i Lillestrøm 19.- og 20. april, sier Løfshus.

