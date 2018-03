Hareide innvilget Bendtner og lagkameratene bytur

ntbsport

Hareide måtte svare på spørsmål om spillernes bytur på mandagens pressekonferanse etter at det ble lagt ut bilder av Rosenborgs Nicklas Bendtner på en nattklubb i København.

Bendtner var heller ikke den eneste av landslagsstjernene som var ute på byen etter 1-0-seieren.

– Jeg er i sjokk over at det var Nicklas Bendtner som var avbildet. Det er et kjempestort sjokk. Han fikk lov til å gå på byen, men resten skulle bli hjemme, spøkte Hareide, før han ble mer alvorlig.

– Alle fikk lov til å gå ut etter kampen. Vi satte rekord med flest landskamper på rad uten tap torsdag, sa Hareide.

– Spillerne oppførte seg eksemplarisk. Som man kunne se på oppmøtet til treningen dagen etter var de heller ikke ute til langt på natt, la han til.

Nordmannen er imponert over hvordan spillerne håndterte friheten de ble gitt.

– Jeg har selv vært spiller, og man kan bli syk av å sitte innesperret på et hotell etter en kamp. Jeg er meget imponert over den profesjonalismen som de danske spillerne viste, sa Hareide.

Danmark spiller privatlandskamp mot Chile i Aalborg tirsdag.

