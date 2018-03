Brasil fortrenger 1-7-minner før gigantduellen i Berlin

ntbsport

Et av tidenes VM-sjokk utspilte seg i Belo Horizonte en julikveld for snart fire år siden. Brasilianerne kom til kampen med en drøm om å ta seg til finale på hjemmebane, men opplevde i stedet et fotballmareritt av de sjeldne.

Tyskland herjet med vertsnasjonen og ledet 5-0 før det hadde gått 30 minutter. Først på stillingen 0-7 maktet Brasil å score et nytteløst mål i det 90. minutt.

– Vi satt alle vantro foran TV-en. Et slikt resultat er ikke vanlig for en semifinale i VM, sier Manchester Citys tyske midtbanestjerne Ilkay Gündogan, som mistet VM i Brasil på grunn av en skade.

Er mye bedre

Siden har det brasilianske landslaget gjort alt det kan for å fortrenge skammen. I den søramerikanske VM-kvalifiseringen var Brasil totalt overlegen, men 1-7-minnene strømmer til overflaten igjen før tirsdagens møte med Tyskland i Berlin.

– Jeg mener Brasil nå er minst to hakk bedre enn i 2014, sier tyskernes Toni Kroos.

Leroy Sané anser brasilianerne som en av de virkelig store favorittene til å vinne VM i Russland i sommer.

– De har et fantastisk lag, med en god miks av unge og erfarne spillere. De er teknisk veldig sterke, men nå har de også tøffe spillere i forsvar. Brasil kan ikke undervurderes. De er blant VM-favorittene, sier Manchester Citys kantspiller.

Ingen Neymar

Som i forrige møte i 2014 må Brasil klare seg uten Neymar mot Tyskland. Paris Saint-Germain-stjernen ble nylig operert for et brudd i den høyre foten. Det er ventet at han kommer seg i form til VM.

– Brasil er ikke like avhengig av Neymar som de var i 2014. De er bedre posisjonert og har noen nye stjerner, men fortsatt er det stor forskjell når Neymar spiller og når han ikke gjør det, mener Sané.

Tysklands suksesstrener Joachim Löw har uttalt at 7-1-kampen alltid vil være et tema hver gang lagene møtes de neste tiårene.

– Fotball er nesten noe spirituelt for brasilianerne, så jeg kan forstå at 1-7-tapet fortsatt kan prege dem, mener Sané.

Tite har styrt Brasil med en stødig hånd siden han ble landslagssjef for to år siden. Fredag vant laget hans 3-0 borte mot VM-verten Russland i Moskva.

– Vi ønsker å spille fotball og være konkurransedyktig mot Tyskland. Vi ønsker å vise at vi er mentalt sterke, sier Tite før tirsdagens gigantduell i den tyske hovedstaden.

