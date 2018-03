Lundby fullførte pallrekken i verdenscupfinalen: – Det er artig

ntbsport

Maren Lundby var ute etter å avslutte jubelsesongen på best mulig vis i verdenscupfinalen i Tyskland søndag.

Verdenscupvinneren var siste startende i første omgang, men landet på 97,5 meter med relativt gode forhold. Det betød at Lundby bare var nummer fem før finaleomgangen. Det skilte 0,9 poeng opp til pallen, men hun var hele 13,6 poeng bak ledende Sara Takanashi.

Lundby knallet til med 98,5 meter i finalen og klatret opp på pallen, men Daniela Iraschko-Stolz og Takanashi ble for tøffe. Begge hoppet over 100 meter, og Takanashi vant komfortabelt. Lundby endte som nummer tre.

– Det er bra å komme på pallen også når ting ikke stemmer helt. Jeg gjør mine to dårligste resultater her i Oberstdorf, og likevel kommer jeg på pallen. Jeg er godt fornøyd, sa Lundby til NTB.

– Fryktelig bra

Lundby fikk det ikke til å stemme under vanskelig forhold i første omgang i lørdagens hopprenn, men hun tok seg opp til tredjeplassen og berget pallrekken.

For Lundby er helgens to tredjeplasser de dårligste plasseringene hun har hatt i de individuelle verdenscuprennene denne sesongen. Det betyr at hun har vært på pallen hver eneste gang i vinter.

– Det er artig å se tilbake på. Jeg har ikke vært i nærheten av det tidligere. For ikke så lenge siden var det en seier å komme på pallen. Nå er det sånn at jeg nesten er litt skuffet når det bare blir pallplass, sa Lundby, som toppet sesongen med OL-gull i Sør-Korea.

– Det har vært en fryktelig bra sesong. Man må bare nyte det mens man kan.

Påskeferie

Nå venter påskeferie for hoppesset fra Toten.

– Nå skal jeg hjem, ta påskeferie og ikke tenke på skihoppingen en stund. Jeg skal bare ha ferie og gjør andre ting. Jeg regner med at jeg finner noe å gjøre. Jeg blir vel fort å ta på meg fotballskoene også, smiler hun.

Anna Odine Strøm tangerte sesongbeste med sjuendeplass i lørdagens renn, og hun var i rute til å toppe det etter å ha hoppet 94,5 meter i første omgang dagen etter. Da lå hun på plassen bak Lundby, men etter å ha bommet og landet på 82,5 meter måtte hun til slutt nøye seg med en 16.-plass.

Silje Opseth var kun nummer 26 etter første omgang etter et hopp på 84 meter, men klatret til 23.-plass etter 92 meter i finaleomgangen.

