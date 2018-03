Kombinert: Riiber i tet etter monsterhopp

ntbsport

Kombinertprofilen var klart lengst av samtlige i hoppbakken, og med 101,5 meter i første omgang la han konkurrentene bak seg på resultatlista i sesongens siste verdenscuprenn.

Foran 15-kilometeren i langrennssporet senere søndag har han ni sekunders forsprang til verdenscupleder Akito Watabe fra Japan.

– Forholdene var gode. Jeg kjente godt den harde landingen. Det var varmt vær i går, så vi forventet at det ville være isete i bunnen av bakken. Hoppet ble for langt til at jeg var komfortabel med å sette nedslag, sa Riiber.

Han vedgikk at han kastet bort mange sekunder ved å ikke avslutte hoppet slik han normalt sett pleier.

– Det er grunnen til at jeg ikke starter 40 sekunder foran Watabe, sa Heming-løperen.

Lørdag toppet nettopp Watabe og Riiber resultatlista i Schonach. Søndag ser de to ut til å bli toneangivende igjen.

Jørgen Graabak er nest best av de norske etter de to hoppomgangene. Trønderen, som ble nummer fem lørdag, går ut som nummer 12. Han har ett minutt og 52 sekunder fram til Riiber.

Espen Andersen og Jan Schmid følger på 15.- og 16.-plass, mens Magnus Krog og Magnus Moan er nummer 25 og 29.

