Mäkäräinen vant, de norske skjøt seg bort

ntbsport

Mäkäräinen ledet verdenscupen inntil nylig, men har de siste ukene måttet se formsterke Anastasia Kuzmina overta den gule ledertrøya. Lørdag var imidlertid Mäkäräinen best i vinden i Russland og sørget samtidig for at søndagen fellesstart blir et drama av de sjeldne.

Foran sesongens siste verdenscuprenn topper Kuzmina reelt sett sammenlagtlista med fem poeng etter at løperne i henhold til reglene har strøket sine to svakeste resultater i vinter.

Mäkäräinen, som har vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger tidligere, kan dermed få et stort plaster på såret etter at hun reiste medaljeløs hjem fra karrierens siste OL nylig. 35-åringen har ikke en eneste olympisk medalje i samlingen.

Skyldte ikke på vinden

Lørdag avgjorde hun jaktstarten i Tjumen ved å skyte fullt på siste stående. Franske Anaïs Bescond gikk likt med Mäkäräinen ut fra skyting, men ble slått på sisterunden.

Tyske Laura Dahlmeier tok tredjeplassen.

Tiril Eckhoff tok sesongens andre pallplass i verdenscupen med sin tredjeplass på sprinten torsdag. Lørdag sakket hun tidlig akterut på jaktstarten, og igjen var det på standplass det knøt seg for Fossum-jenta.

Én bom på hver av de to liggende skytingene ble etterfulgt av to nye strafferunder på første stående. Dermed var 27-åringen hektet av. I mål var hun nummer 11 etter en ny bom på siste skyting.

– Det var ikke så vanskelige vindforhold, men det ble for mange bom for min del. Det var fullt mulig å skyte godt, sa Eckhoff til NRK.

Ny Olsbu-bom på liggende

Marte Olsbu startet som nummer ti etter sin gode sprint torsdag. Lørdag var imidlertid problemene på liggende skyting tilbake for Froland-jenta. Fire bomskudd på de to første skytingene ødelagt alt håp om en framskutt plassering.

Også på hjemmebane i Holmenkollen sist helg slet Olsbu periodevis voldsomt med å få liggendeskytingen til å fungere. Søndag endte hun til slutt på 20.-plass i Tjumen med fem strafferunder totalt.

Ingrid Tandrevold ble nummer 33, mens Synnøve Solemdal endte åtte plasser lenger ned på resultatlista.

(©NTB)