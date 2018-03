Lagerbäck fikk spillerne til å se seg i speilet

ntbsport

– Vi forsøkte i hele fjor å sørge for at hver og en går på banen med aggressivitet og et sterkt ønske om å jobbe hardt sammen for å vinne. Nå la vi ekstra kraft i det, og fredag så jeg i dette en klar forbedring fra alle fjorårets kamper, oppsummerer han etter 4-1-seieren over Australia.

Norge var best i det meste mot sine VM-klare gjester, dominerte fysisk og spilte på seg mye selvtillit.

– Det som gledet meg aller mest var en veldig, veldig god laginnsats. Det er noe vi har forsøkt å jobbe med hele tiden, og som vi kommer til å fortsette å jobbe med, for det kan bli enda bedre, sier Lagerbäck.

– Dette er spesielt viktig for oss som er fra mindre land. Innser ikke våre spillere at de må gjøre det sammen som lag, kan vi ikke true de store landene. Det er en grunnforutsetning.

Farvel, labrador

Lagerbäck har med sin lune humor klaget over at spillerne er litt for snille og vennlige, for lite fandenivoldske. Litt for mye labrador, rett og slett, som var eksempelet han trakk fram fra dyreriket i oppkjøringen til Australia-kampen. Fredag var det andre og langt mer aggressive hunderaser som dominerte i det norske laget.

– Denne gang skjerpet vi måten vi snakket med spillerne. Blant annet ga vi dem en personlighetstest, og vi satt med dem i grupper for å klargjøre at de må ta et større ansvar selv. De må gjøre det sammen, men de må også titte seg i speilet hele tiden. Nå gjelder det å vise at de vil være vinnere og være med i landslagstroppen, sier Lagerbäck.

Han innkasserte gevinsten da Australia kom til kort i det som skulle være en viktig VM-oppkjøringskamp.

Må gjentas

– Nå gjelder det at spillerne går ut i hver kamp med den samme holdningen og aggressiviteten. Jobber man ikke hardt som lag, og gjør det sammen, da vinner man ikke kamper. Vi har tilstrekkelig tekniske ferdigheter og løpskapasitet. Det gjelder å få det fram på riktig måte, sier Lagerbäck.

– I forsvarsspillet er det nesten ingenting å klage på, annet enn at vi sto og sov på et hjørnespark. Angrepsmessig kan vi bli enda bedre. Vi faller litt i perioder og kan også ha bedre variasjon. Noen ganger blir det litt for trangt, men det skal vi lære å komme oss ut av når vi møter bedre motstand.

5871 var det offisielle tilskuertallet på Ullevaal, et tall som virket mistenkelig høyt for alle som så de svært glissent besatte tribunene.

– Jeg synes selvsagt det er leit at det ikke kom flere, men man får det man fortjener. Har vi ikke gjort bedre reklame for oss selv så forstår jeg at folk ikke kommer. Men jeg håper folk ser at det finnes en hel del kompetanse i dette laget, og så håper jeg det blir bedre i juni.

