Djokovic rett ut i Miami

Djokovic har en stund slitt med en vond albue, og i Miami var det tydelig at problemene ikke er borte. Serberen tapte serven fire ganger og returnerte svakt.

Paire vant kampen med settsifrene 6-3, 6-4.

Det var Djokovics tredje tap på rad. I januar kom han tilbake etter et skadeavbrekk på seks måneder, men i Australian Open røk han ut i fjerde runde. For to uker siden ble han slått ut i åpningskampen i Indian Wells.

Djokovic har tidligere vunnet ATP Masters-turneringen Miami Open seks ganger.

